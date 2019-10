Graterón: El mejor homenaje que podemos dar a Rada es el cambio en Venezuela

ND / 18 oct 2019 – El dirigente de Voluntad Popular, Emilio Graterón, sostuvo este viernes que la actividad en la que participaron 8 estados del país en busca del cambio es el mejor homenaje que se le puede dar a Edmundo “Pipo” Rada, y manifestó que reciben amenazas de muerte todos los días.

“La actividad de hoy es el mejor homenaje que se le puede dar a Edmundo “Pipo” Rada, esta actividad de organización donde hay ocho estados del país, donde la fuerza organizada de la unidad está cohesionada y una vez más fortaleciéndose para las acciones que tienen que llevarse a cabo, para que sea necesaria la salida de Nicolás Maduro de la presidencia a través de unas elecciones transparentes, libres, y democráticas de carácter presidencial, por eso hoy ratificamos que hay que seguir trabajando, seguir luchando, seguir comprometiéndose de verdad con el cambio en Venezuela es el mejor homenaje que le podemos hacer a “Pipo”, y por eso estamos aquí el día de hoy”, afirmó Graterón a TVVenezuela Noticias en un acto de gira del presidente (E) por la AN, Juan Guaidó, por los estados Carabobo y Cojedes.

El dirigente opositor agregó que “lo que dijo Juan Guaidó, nuestro presidente, fue muy claro, muy contundente, muy diáfano en decir hacia donde tiene que apuntar la investigación por la muerte de Rada, y en segundo lugar decirle a Venezuela que nosotros recibimos amenazas todos los días, todos los dirigentes, todos los que actúan por el cambio, los que luchamos por los servicios y se resuelvan los problemas también son amenazados, y por eso en el informe Bachelet ratifica que hay más de 18 mil ejecuciones extrajudiciales no investigadas, y no procesadas, y eso se suma a los millones de personas que mueren por la crisis, y a los miles y miles que son víctimas del hampa y el desgobierno, sin embargo, eso no puede ser una situación que nos detenga, que nos paralice, todo lo contrario, tiene que ser una movilización, tiene que ser una acción que realmente motive para seguir luchando”.

