Gonzalo Himiob: Hasta simpatizantes del chavismo pueden volverse presos políticos

Oleg Kostko / 3 oct 2019.- El codirector de la ong Foro Penal, Gonzalo Himiob, alertó que cualquier persona en el país puede acabar engrosando las filas de los presos políticos, incluso un sipatizante del oficialismo.

“Nadie tiene garantía, tenemos personas que fueron arrestadas por estar en el lugar y momento equivocado, incluso militantes del oficialismo que tuvieron la mala suerte de pasar cerca de una protesta en el 2014 y los funcionarios estaban obligados a cubrir una suerte de cuota de detenidos eso paso con muchas personas y nos sorprendió mucho ver que nos llevaban casos de personas en situación de calle, nadie está exento de que esta barbarie no toque a su puerta”, alertó Himiob en declaraciones dadas a Román Lozinski.

Previamente, Himiob dio un balance de la cifra actual de presos políticos. “Tenemos registrados 470 presos desde el inicio de esta semana, sin embargo estamos confirmando porque ayer se produjeron algunas excarcelaciones dentro de lo que es el contexto de los acuerdos a los que se llegó con Bachelet, han salido la semana pasada excarceladas cuatro personas entre ellas dos mujeres con boleta de excarcelación”.

Y agregó: “Esta noche que acaba de pasar fueron excarceladas otras personas no con el factor político pero en general son 470 hasta ahora y podríamos estar hablando luego de una cifra un poquito menor pero es la cifra que tenemos ahora”.

No obstante, aclaró que a los excarcelados no se les da libertad plena. “No se les está dando la libertad plena se les está excarcelando pero por lo menos tenemos a un total de 8.908 personas sujetas a procesos penales por motivos políticos pero bajo medidas cautelares, no es tan presos pero tienen su libertad restringida ya sea con prohibición de salida del país o régimen de presentación”.

Denunció también el retardo procesal el cual es usado como castigo. “De estas 470 personas 20 lo son condenados y porque han sido forzados u obligados a admitir los hechos, pero el resto son procesados porque su juicio se demora mucho y hay una situación muy grave porque el proceso penal se vuelve una herramienta distinta de la búsqueda de la verdad que es una sanción aplicada, lo que demuestran es que el proceso penal no es para buscar la verdad sino un castigo”.

También alertó que los casos de torturas, maltratos y negación de asistencia médica no han cesado. “Lamentablemente continúan las torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes hasta situaciones más sutiles como la negativa de prestar asistencia médica a los presos políticos”,

Dijo también que de todos los casos los de militares detenidos son los más graves. “Los militares presos son temas más graves porque no solo se busca castigar con una prisión injusta sino con los maltratos que sufren enviar un mensaje al resto del mundo militar, el mensaje no solo es que te voy a meter preso sino que te voy a torturar”.

Rechazó lo que calificó como “puerta giratoria”, ya que mientras excarcelan a algunos detenidos encarcelan a otros nuevos. “Ya estamos acostumbrados lamentablemente que cuando se producen algunas excarcelaciones que si se celebran se están encarcelando por otro lado y eso hace ver que el gobierno no tiene interés en cesar la persecución, entendemos que detrás de estos números hay una tragedia humana que vemos con mucho dolor”

