Francisco Torrealba: Guaidó reparte a sus diputados hasta 1.500 dólares por sesión

Anaisa Rodríguez, desde el Parlamento / 1 oct 2019.- El diputado a la AN Francisco Torrealba (Portuquesa-Psuv) indicó este martes que el presidente de la AN, Juan Guaidó, reparte diferentes sumas de dinero, en dólares, a los diputados de oposición y aseveró que discrimina a otros al no otorgar ni un centavo.

“Quisiéramos que se hablara en este Parlamento sobre la cantidad de millones de dólares que recibe Guaidó. Ya que hay diputados de la oposición que les dan 50 dólares por sesión, otros que les dan 500 dólares y a otros 1.500 dólares por sesión”, dijo al rendir declaraciones a la prensa antes de la sesión parlamentaria.

Torrealba indicó que el presidente encargado, designado por la AN, recibió por parte de Alemania 39 millones de dólares, de España 2 millones, de la DEA 100 millones de dólares, 18 millones de Ecuador, 120 millones Pompeo y Trump 52 millones de dólares.

“Hay más de 1.228 millones que ha recibido Juan Guaidó, dinero declarado. ¿Por qué les da a unos diputados un poquitico y por qué se coge la mayoría de los reales? ¿Qué hace con el dinero, Guaidó?”, expresó.

Además, consideró que Guaidó debe apartarse de su cargo como parlamentario para facilitar las investigaciones de sus nexos con la banda colombiana Los Rastrojos. “En cualquier parlamento del mundo, un diputado que tenga amistades con organizaciones que trafican droga, que descuartizan humanos, debería separarse de su cargo”.

“Si tuviera dignidad se separara de su cargo para realizar las investigaciones pertinentes. Nosotros vamos a solicitar la separación de su cargo como parlamentario para facilitar las investigaciones de sus nexos con Los Rastrojos”, añadió.

Asimismo, Torrealba manifestó que acuden al parlamento por órdenes de Nicolás Maduro, para lograr la paz en el país. “Hemos venido a avanzar en los procesos de diálogo, de encuentro parlamentario con las distintas fracciones”.

“Estamos empeñados en ayudar a la reinstitucionalizacion que saque al Parlamento del descaro en que lo ha sumido la oposición y ocuparnos de las tareas que nos corresponden”, aseveró.

