Francisco Astudillo: Nuestra ley de propiedad intelectual data de 1956

especial Enrique Meléndez / 5 oct 2019.- El profesor Francisco Astudillo, experto en propiedad intelectual, reiteró la necesidad de actualizar la ley de propiedad intelectual que data de 1956 y recuperar la posición del país ante la Organización Mundial del Comercio.

“En los últimos quince años en los eventos que ha organizado la OMC no ha participado Venezuela”, dijo. “Los puestos del país los han ocupado cubanos”.

Astudillo, profesor de la UCV y de la ULA, y consultor de la OMC, hizo esta afirmación en un foro organizado por Conindustria sobre el tema de la propiedad intelectual en el sector industrial.

Comenzó su intervención recordando que las normas que rigen la propiedad industrial permiten a sus creadores obtener derechos sobre su uso reconocidos por la OMC.

“Estos derechos permiten una apropiación temporal del conocimiento por quien lo generó… Y esas normas impiden que otras personas, sin autorización, utilicen y exploten comercialmente las creaciones protegidas por esos derechos”.

Según Astudillo, las leyes de propiedad intelectual no se hacen meramente para dar derechos a sus creadores; sino que constituyen un medio que utilizan los Estados para promover la creatividad otorgando seguridad jurídica a sus creadores.

“Eso es premiar la creatividad, fomentarla a través de la seguridad jurídica. Difundir la tecnología, y los derechos de propiedad industrial son un gran soporte. Constituyen un instrumento facilitador de las actividades empresariales. Son derechos transables en el comercio. Incrementan el valor a las creaciones. Permiten abordar el mercado”.

Explicó que “abordar el mercado” es casi imposible sin una marca comercial. Para ilustrar mostró una imagen de una chaqueta cuyo precio en los EEUU es de 425 dólares. “El 9% de ese precio está asociado a manufactura; mientras que el 91% está asociado a activos inmateriales, invisibles: aguas arriba, diseños, marcas; aguas abajo, mercadeo publicidad, menudeo, venta al detal”.

“Fíjense la importancia que tiene la propiedad industrial dentro de un artículo”, indicó.

Recordó Astudillo que el acuerdo sobre los derechos de propiedad intelectual entró en vigencia en el año 1995 en la OMC, y en Venezuela entró en vigencia a través de una ley que contenía como categorías de propiedad intelectual: “derechos de autor y derechos conexos; marcas, gráficas, modelos y dibujos industriales; patentes; topografías de circuitos integrados; información no divulgada a los fines empresariales; las prácticas anticompetitivas; transferencia de tecnología y la observancia”.

Astudillo agregó que una ley de protección intelectual necesita “dientes” legales para defender dichos derechos – normas de las acciones judiciales y administrativas.

Hizo ver que a diario se ven ejemplos de innovación sólo que uno de cada diez productos o servicios logran llegar al mercado, luego de un complejo proceso donde entran los derechos de autor y de propiedad intelectual.

“Hay dos tipos de innovación; la innovación disruptiva y la evolutiva. Una de las innovaciones más disruptivas fue la imprenta; su invención en 1490. Yo creo que la historia del comercio se puede dividir en antes y después de la aparición de la imprenta”.

Sobre la innovación evolutiva mencionó casos de mejoramiento de técnicas de producción maduras en los sectores automotriz y alimentos. Un caso es la producción de carne de pollo a partir del cultivo celular. Otro lo constituye el limpiaparabrisas electromagnético. Y en el área de los vegetales se ha logrado el cultivo de un cambur transgénico; resistente a un hongo conocido como el Mal de Panamá que ha diezmando la producción de bananas.

“Todo esto es producto de la investigación y de la inversión. De modo que las empresas hoy en día deben tener mayor capacidad tecnológica y de innovación así como mayor competitividad para lograr una mayor producción de bienes y servicios”.

Seguidamente, Astudillo precisó que en el índice global de innovación de la OMC Venezuela no figura.

“Eso es bien interesante –dijo-. Venezuela no da información. Venezuela está al margen de todas estas organizaciones que no son foros políticos, sino técnicos. En los últimos quince años en los eventos que ha organizado la OMC no ha participado Venezuela. Los puestos del país los han ocupado cubanos”.

Luego se preguntó. “¿qué debe hacer un Estado como Venezuela? Tener una política dirigida al desarrollo tecnológico. Una política desarrollista; con incentivos fiscales, financieros; además de una nueva ley de propiedad industrial”.

Precisó que nuestra Constitución, en su artículo 98, nos remite a la ley de propiedad intelectual sólo que tenemos una ley que data de 1956. Que necesitamos una Ley, dijo, se pudo comprobar cuando los rusos, para poder invertir en Venezuela sobre todo en el negocio de las armas – un país y un gobierno compradores compulsivo de armas – tuvieron que obligar al gobierno de Hugo Chávez en el 2009 a firmar un convenio especial en vista de que se dieron cuenta de que esa ley de 1956 era muy arcaica.

¿Qué debe tener una nueva ley de propiedad industrial?

“Patente de invención, como categoría; modelo de utilidad; diseños industriales, marcas, lemas, ubicación geográfica, topografías, secretos empresariales y los bienes. Necesitamos una ley desarrollista para impulsar la industrialización del país; que fomente la creatividad industrial y comercial; que impulse la innovación de productos y servicios; que facilite la transferencia de tecnología; de modo que va a constituir uno de los elementos más importantes, para la captación de inversiones extranjeras; permitiendo cumplir con los estándares de los acuerdos de la OMC”.

