Fran Monroy: Me equivoqué al decir que a Stalin González le regalaron las entradas

Oleg Kostko / 18 oct 2019.- El periodista de la fuente tecnológica, Fran Monroy Moret, se retractó este viernes de lo informado días atrás al decir que las entradas del juego de Béisbol al que fue Stalin González se las regaló un jugador de uno de los equipos.

El mensaje al que hizo referencia Monroy es el siguiente: “Me acaba de escribir uno de los peloteros de Washington que fue quien les regaló la entrada, porque su familia no iba al juego. Listo el rollo, listo el pollo”.

Así lo aclaró el comunicador en un hilo posteado en su cuenta de Twitter:

“Tengo algo importante que decir, que sé que me traerá críticas, pero nobleza obliga. Hace un par de noches sostuve que las ya celebres entradas del juego de MLB se las había proporcionado al diputado Stalin y al ex alcalde Marcano un pelotero venezolano. Abro hilo apenado”

“Una fuente, normalmente muy correcta, me dio el dato, y me dijo que me la jugara, que podía decirlo pero no dar el nombre del pelotero. Que incluso el propio pelotero daba la autorización para decir que habíamos conversado al respecto”.

“Nunca un dato tan suculento viene de gratis. Me hizo ruido, pero tomando en cuenta que esta persona es muy allegada a varios peloteros (incluso ha sido agente, buscón y fue pelotero profesional) pues me la jugué confiando en que antes me había dado datos muy buenos”.

“Pues resulta que esta fuente se comunicó con varios colegas más, y les dijo lo mismo. ¿Con qué fin? No lo sé. Pero no era cierto. Muy elegantemente Mari Montes me mostró por DM que me habían visto la cara de pendejo en 4D. Me echó un regaño por bobo y me hizo caer en cuenta”.

“Admito que me equivoqué, que fue un error inexcusable por haber confiado, que fui ingenuo. Me retracto de lo dicho, y no haré más ningún comentario del tema, pero invito a un análisis: Mientras la oposición se mató a dentelladas por este hecho, ¿Cuántas cosas pasaron debajo de la mesa?”

“Se incendió un Sukhoi con 2 oficiales, Maduro regaló minas de oro como si fueran “Bati-Bati” de uva, Diosdado tiene un mes con una comitiva inmensa paseando por Asia y varios hechos graves más. Pero se perdió el foco, esto no importa, importa acuchillarnos entre nosotros”.

“Con esto cierro el tema. Repito, me equivoqué y lo admito y hago público en aras de la ética y actuando como corresponde al errar”.

A dos días de haber sido captado en el estado de Washington el diputado y segundo vicepresidente del parlamento no ha dado declaraciones respecto al incidente por lo que la procedencia de las entradas con las que asistió al evento deportivo aún se desconocen.

Lea más: Critican a Miguel Pizarro por ingreso del chavismo al Consejo de DDHH

1)No fue en la Serie Mundial (porque esta arranca el 22) y por otro lado 2)Me acaba de escribir uno de los peloteros de Washington que fue quien les regaló la entrada, porque su familia NO iba al juego. Listo el rollo, listo el pollo. https://t.co/YAxXQekI5x — Fran Monroy Moret (@fmonroy) 16 de octubre de 2019

Tengo algo importante que decir, que sé que me traerá críticas, pero nobleza obliga. Hace un par de noches sostuve que las ya celebres entradas del juego de MLB se las había proporcionado al diputado Stalin y al ex alcalde Marcano un pelotero venezolano. Abro hilo apenado — Fran Monroy Moret (@fmonroy) 18 de octubre de 2019

vaya al foro

Etiquetas: Fran Monroy | MLB | Stalin González