FetraCarabobo: Empresarios privados ya pagaban el nuevo sueldo debido a la hiperinflación

Jhoan Meléndez / 15 oct 2019.- El secretario general de la Federación de Trabajadores del estado Carabobo (FetraCarabobo), Jhonny Magdaleno, aseguró este martes que no habrá un salario acorde para los venezolanos mientras no se reactive el aparato productivo.



“Este aumento no tiene que alegrar a nadie. No es un aumento de 150 mil Bs sino de un 73%, o sea solo 110 mil Bs. Nos sentimos burlados, además que es una falta de respeto. Nicolás Maduro ni lo anunció porque ni a él le emociona”, dijo Magdaleno a los medios.

En ese sentido afirmó que dicho incremento ya lo venían cancelando los empresarios del sector privado “porque este es un país con una hiperinflación y el país esta dolarizado. No podemos llamar a que nos salaricen en dólares sino que la economía se dolarice con una moneda dual”.

Etiquetas: dolarización | empresa privada | Fetracarabobo | sueldo