ÚN: Felipe Vázquez o como caer a 100 millas por hora

ND / 6 oct 2019.- El periodista Carlos Cova publicó este domingo en Últimas Noticias el recuento de la estrepitosa caída del cerrador venezolano Felipe Vázquez tras reconocer haber tenido relaciones sexuales con una menor de 13 años en Pittsburgh.





“A diferencia de lo que sucede con otros tópicos de género, el personaje sobre el que recae la culpa al principio será culpable también al final. No habrá resolución de último minuto, porque para Felipe Vázquez no hay redención posible. Si acaso, ofrecerá margen para las lamentaciones del caso, para el recuento de lo que pudo haber sido y no será, y para repartir culpas, que las hay también a su alrededor”.

Pulse aquí para leer la nota completa de Carlos Cova: Caer a 100 millas por hora: Felipe Vázquez

Etiquetas: agresión sexual | beisbol | Felipe Vázquez