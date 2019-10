Falcón: Quizás hoy o mañana hayan liberaciones importantes

Jhoan Meléndez / 10 oct 2019.- El excandidato presidencial Henri Falcón aseguró que están haciendo esfuerzos para que se den liberaciones importantes de presos políticos.

“Estamos haciendo esfuerzos para que se haga las liberaciones importantes. Estamos exigiendo la liberación de Rubén González, Juan Requesens, Roberto Marrero, y todos los presos políticos… Quizás hoy o mañana se hagan liberaciones importantes”, apuntó Falcón en Vladimir a la 1.

Por otro lado informó que no asistió a la reunión de la Casa Amarilla “porque no tenía nada que decir allí, pero estamos convencidos que ese es el camino a la solución”.

Falcón además expresó que “la política no está hecha para la arrogancia y desconocer al otro”. “En las elecciones presidenciales salieron a votar tres millones 200 mil venezolanos, no gané, pero ¿eso no le dice nada a estos sectores de la política?”, acotó.

“Si el año pasado hubiésemos recibido el apoyo de una cuarta parte de lo que ha recibido la AN hoy, Venezuela fuera otra, se los juro por mi madre que está muerta”, sentenció.

Además dijo que la ruta de la AN, “Cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres”, estaba “condenada al fracaso”. “No tenía sentido el cese de la usurpación… He visto que ya no son estos 3 pasos sino otros como la separación del cargo ¿y cómo se da? con una negociación”, añadió.

Por otra parte reiteró que Maduro “no tiene posibilidad de resolver la crisis del país porque no tiene confianza, la cual se perdió porque no tiene el reconocimiento de 50 países en el mundo”.

Por último enfatizó que Venezuela “no va a salir de este foso si no acepta apoyo financiero de los organismos multilaterales”.

Etiquetas: diálogo | Henri Falcón | Maduro | presos políticos