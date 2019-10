Fabiana Rosales: Quisiera recuperar la imagen de la primera dama

Jhoan Meléndez / 2 oct 2019.- La esposa de Juan Guaidó, Fabiana Rosales, explicó este miércoles que, en un foro de mujeres, que cuando la comenzaron a llamar primera dama, tras el 23 de enero de este año, no enetndía de qué se trataba.





“Me costó porque yo tengo 27 años y no sabía qué significaba”, explicó.

“Cuando yo veía a esas otras primeras damas cuando me fui de gira, me di cuenta que ese rol y esa imagen había que recuperarla, y que nunca en la historia de Venezuela había existido el despacho de la primera dama. Yo le pregunté mucho (a las primeras damas) y tanto pregunté que me reuní con sus hijas para que me contaran las historias de sus madres. A mí me encantaría que en un futuro mi hija Miranda contara la historia de su mamá”.

Por último Rosales pidió recuperar la “hermandad que la perdimos durante muchísimos años, y es que mi generación solo vio como destruían un país y un discurso de odio, resentimiento y rencor que nos hundió”..

