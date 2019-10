Evo Morales: No habrá militares en la calle ni estado de excepción

ND / 31 oct 2019 – El presidente de Bolivia, Evo Morales, aseguró este jueves que ha recibido varios pedidos para decretar estado de excepción, pero reiteró en que no lo hará ni ordenará al ejército salir a las calles, a pesar de las manifestaciones en su contra.

“Saludo al pueblo boliviano por el gran acompañamiento en las elecciones, ganamos como mayoría en el Senado, en la Cámara de diputados, en 285 municipios de Bolivia, y la participación del 88% en estas elecciones, en algunos países participan menos del 50%. Han querido culpar al TSE, con su llamado de fraude, pero todos participamos, y el 88% de los participantes lo demuestra. Es una decisión del pueblo y el Estado hacer respetar los resultados transparentes, no tenemos nada que ocultar, y se debe verificar si ha habido fraude o no. Yo no podría usar una institución para fraude, para engañar, para mentir al pueblo boliviano, yo no conozco eso, somos seres humanos y nos equivocamos, pero usar instituciones no es parte de mi cultura”, alegó durante una rueda de prensa.

El mandatario agregó que “no aceptamos las muertes en Montero (región de Santa Cruz). Yo tengo tantos pedidos de estado de sitio (estado de excepción), pero no va haber estado de sitio. No van a salir los militares a las calles”.

Por último, pidió a sus partidarios no “entrar en las provocaciones de la derecha”, al tiempo que llamó a los opositores a no llevar “a gente a pegar a los hermanos”.

