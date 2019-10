Es una vergüenza que el régimen llegue al Consejo de DDHH de la ONU: José Guerra

ND / 17 oct 2019 – El diputado de la AN en el exilio, José Guerra, expresó este jueves que es una vergüenza que Venezuela llegue al Consejo de DDHH de la ONU porque Nicolás Maduro “persigue y tortura” a opositores, y aseguró que él estaría preso si no estuviera en el exilio.

“Esto no es un fracaso para nosotros, esto nosotros lo habíamos previsto, pero es una vergüenza que un régimen que fue acusado por la Alta Comisionada de DDHH, Michelle Bachelet, sobre violaciones de DDHH, torturas, persecuciones, asesinatos, inhabilitaciones, ocupe se puesto, no Venezuela, sino este régimen que tiene Venezuela, además acusados por la OIT. Queremos que se investiguen hechos de DDHH, y no es una violación puntual, es sistemática, porque hay 476 presos políticos, y hay muchísimos militares en esa lista, 150 funcionarios detenidos en específico, ahí está el caso de capitán Acosta Arévalo, asesinado y torturado, y esos son los cuerpos que hoy están representado en ese Consejo de Venezuela de DDHH en la ONU”, afirmó Guerra a DW.

El parlamentario agregó que “el tiempo para las elecciones parlamentarias es en diciembre de 2020, y yo soy diputado, ni un día más ni un día menos, nosotros no vamos a aceptar, unas elecciones anticipadas, arregladas con un sector microscópico de la oposición. Nosotros queremos una solución a la crisis y queremos elecciones presidenciales, que Guaidó se separe del cargo, que Maduro se separe del cargo, vamos a elecciones. Yo estoy en el exilio sin ninguna causa, pero si no estuviera en el exilio, estaría preso en una cárcel que se llama ‘la Tumba’ en Plaza Venezuela”.

Lea más: Consejo de DDHH de la ONU ha perdido credibilidad, asegura Rubio

#17Oct #ConsejoDDHHONU "Es una vergüenza que Venezuela llegue al Consejo de Derechos Humanos". El diputado @JoseAGuerra denunció que Maduro persigue y tortura a opositores. Dijo que estaría preso si no estuviera en el exilio. ?? (poc) pic.twitter.com/NYqGU2oDfz –@dw_espanol — Reporte Ya (@ReporteYa) 17 de octubre de 2019

vaya al foro

Etiquetas: AN | José Guerra | ONU | Venezuela