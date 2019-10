Enrique Márquez: El Zulia es un espejo de lo que ocurre en todo el país

Elías Rivas / 24 oct 2019.- El diputado a la Asamblea Nacional por el estado Zulia, Enrique Márquez, exhortó este jueves a todos sus paisanos a movilizarse en rechazo al deterioro de la entidad y los problemas que a diario los afectan, así como a los caraqueños en la réplica de la marcha en Caracas.

“Tendremos una movilización en el centro de la ciudad, en Maracaibo. Vamos a estar entre la calle Carabobo y el Parque Urdaneta a las 9 de la mañana, esperamos que concurran, porque es un momento difícil para el Zulia, pero no queremos que lo vean como un acto excluyente, el Zulia es un espejo de lo que está ocurriendo en muchas partes del país, en todos lados, solo que el Zulia está mucho más grave”, expresó el diputado en Noticias en Vivo, por Vivo Play.

Márquez hizo referencia a los constantes cortes de electricidad lo que, según explicó, ha cambiado por completo la rutina del zuliano.

“Los cortes de electricidad todos los santos días te cambia la vida, cambia la rutina de la ciudad. Maracaibo tiene un nivel de comercio que es 10% de lo que era el año pasado, es decir, cayó 90 %, no hay forma de mantener un comercio abierto no hay puntos de venta, no hay telecomunicaciones, las personas no salen de sus casas porque no hay gasolina, el contrabando es tan brutal, auspiciado por autoridades, que la gente no quiere salir. Salir te cuesta un día de cola en una estación de servicio o tienes que pagarlo en mercado negro a un dólar por litro”, recalcó.

Otro punto, a su juicio, de suma importancia y por la que también deben salir a las calles es “la sesión del territorio”.

“Las zona de Machiques de Perijá y del sur del lago están cedidas a la guerrilla y al narcotráfico. El Zulia por ser frontera, por tener el gobernador que tiene y las autoridades que tiene sencillamente está destruido. Hoy queremos representar esa realidad bastante clara, pero para solidarizarnos con todo el país”, enfatizó.

Agregó que en Maracaibo “ya no se puede vivir”. En tal sentido reiteró la invitación a la marcha, porque “es un llamado de atención, el tema de la electricidad es lo más visible, pero hay más problemas que concurren”, afirmó.

Sobre el allanamiento a la inmunidad parlamentaria del diputado Juan Pablo Guanipa, dijo que es un acto que se considera “írrito, inconstitucional e ilegal, porque no puede la ANC hacerlo”, sin embargo, aseguró que no cambia en nada la estrategia.

“Es una baja importantísima, porque Juan Pablo es un líder en el Zulia. Lo respaldamos y vamos a buscar la forma de que eso sea un catalizador de todo el proceso de movilización que se pueda lograr”.

