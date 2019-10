Enfermeras: Retomamos la calle

Jesús A. Herrera S. / 16 oct 2019.- El gremio de la enfermería anunció este miércoles que retomarán las protestas de calle para así sumarse a los educadores, exigiendo mejoras salariales y de condiciones laborales.



“Hoy el gremio de enfermería le anuncia al país que retomamos la calle, nos unimos a la justa protesta que se está levando en el sector de los educadores porque el problema para nosotros es similar: condiciones de trabajo indignas, donde muchos de nuestros miembros están afectados en su salud por no tener barreras de protección, no contar con insumos necesarios para atender a los pacientes, amén de que ya no queremos seguir trabajando de gratis porque tenemos familia que mantener”, expresó la presidente del Colegio de Enfermeras de Caracas, Ana Rosario Contreras.

Aseguró que el anuncio es responsable y señalaron a los pacientes que ya no se puede continuar prestando los servicios de enfermería “porque en nuestras casas no hay comida, no tenemos cómo limpiar los uniformes y no tenemos barreras de protección”.

En tanto, se refirió al ajuste salarial, el cual calificó de “írrito” en el área de la enfermería que quedó fijado en 240 mil bolívares, el equivalente a 19 dólares. “Significa que seguimos en pobreza extrema”, añadió.

“Como profesionales estamos exigiendo que nuestros salarios sean indexados a la hiperinflación, que se frene la emisión de dinero inorgánico, que se active ala aparato productivo, porque no queremos irnos del país”, refirió.

#16Oct #SalarioMinimo

Ana Rosario Contreras: Hoy el gremio de enfermería le anuncia al país que retomamos la calle, hoy nos unimos a la justa protesta que se está llevando desde el sector de los educadores .- @vivoplaynet pic.twitter.com/AkXAlOez6y — Reporte Ya (@ReporteYa) 16 de octubre de 2019

Lea más: Francisco Rodríguez: AN debe discutir la emisión del bono Citgo Holding 2024

vaya al foro

Etiquetas: calle | enfermeras | protesta | Venezuela