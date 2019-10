Enfermeras a paro nacional el 30 de octubre

Jesús A. Herrera S. / 25 oct 2019.- El gremio de las enfermeras protesta este viernes en las inmediaciones del PNUD en Caracas, y anunciaron un paro nacional de 24 horas a realizarse el próximo 30 de octubre.

Así lo informó la presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, Ana Rosario Contreras, quien aclaró que “a diferencia de los responsables de garantizar la salud”, las enfermeras jamás han abandonado las emergencias. “Siempre vamos a atender aquellos servicios que no sean susceptibles a interrupción, como emergencia, parto y terapia intensiva”, acotó.

Sin embargo, dejó claro que será donde esto exista porque “hay un alto porcentaje de estos servicios que están paralizados por falta de insumos y personal”.

“No aspiramos que el gobierno que dice presidir Nicolás Maduro mañana vaya a endilgarle al paro la incapacidad que ustedes han tenido para gerenciar la salud en Venezuela, ya que hoy tenemos un alto porcentaje de paro técnico en nuestros servicios de salud, donde los trabajadores estamos haciendo prácticas contemplativas porque no disponemos de insumos para dar atención de calidad”, fustigó.

Asimismo, consignaron un documento contra la incorporación del gobierno de Nicolás Maduro en el Consejo DDHH de la ONU.

“Como gremio nos parece contradictorio que un gobierno que ha violado los DDHH, como ha sido demostrado por parte de la doctora Michelle Bachelet, se le permita entrar a este comité, para nosotros fue una sorpresa, fue decir: ¿qué pasa ONU? ¿qué pasa con los países que ponen a un violador de DDHH ahí? Sin embargo, seguimos creyendo en las instituciones y por eso seguiremos denunciando la violación sistemática que nos están haciendo en Venezuela, por eso entregaremos un documento donde sentimos que nuestros derechos se nos violan con mayor profundidad”, dijo.

Contreras además aclaró que su “lucha” es tanto para los trabajadores activos como los jubilados, porque asegura que éstos últimos están condenados a 150 mil bolívares, “que con eso no pueden ni siquiera comprar los hipertensivos”.

“No queremos irnos, queremos quedarnos construyendo una Venezuela donde no podamos ser perseguidos por pensar diferente, donde no tengamos temor por elevar nuestra voz de protesta, pero el gremio no tiene miedo, protestar es un derecho cuando sentimos que se nos está vulnerando algo tan fundamental como la alimentación, la educación y la salud, que en este momento el Estado que dice presidir Nicolás Maduro, no nos está garantizando, colocando a los trabajadores del sector salud en la más extrema pobreza”, apuntó.

Etiquetas: enfermeras | paro nacional | Venezuela