Enfermeras del JM protestan: 50% de los profesionales de la enfermería se han ido

Jesús A. Herrera S. / 18 oct 2019.- Enfermeras del hospital JM de Los Ríos protestan al frente del recinto de salud para exigir mejores condicionales laborales y de salarios. Afirman que el 50% de los profesionales se han ido.



Delia Alejos, secretaria del Colegio de Enfermería de Caracas, dijo que debe hacer trabajos fuera del hogar para poder subsistir y que la situación “me da mucha depresión porque tengo familia que mantener y no me alcanza el dinero”.

“Nadie sobrevive con este sueldo. El 50% de los profesionales de la enfermería se han ido. Estamos dejando los hospitales solos. (..) Hago un llamado al gobierno que nosotros los profesionales no se alimentación una caja de clap ni con bonos de la patria, eso no es lo que nosotros los venezolanos que estudiamos merecemos, no es lo que queremos, queremos un sueldo digno que nos ayude a mantener a nuestras familias”, exclamó Alejos.

En el lugar, un enfermero con más de 30 años de servicio en el hospital, denunció que hay compañeras que van a trabajar sin siquiera almorzar, mientras que Crismar Navas, otra profesional, expresó que “no nos alcanza ni para venirnos a trabajar. Mis familiares me ayudan, porque si no, no pudiera trabajar”.

“Mi hija tuvo que paralizar sus estudios de Comunicación Social porque no nos alcanza”, criticó otra de las enfermeras en medio de la manifestación.

