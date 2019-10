En países como Chile protestan por mucho menos de lo que pasa en Venezuela: Dip. Guerra

ND / 25 oct 2019 – El diputado a la AN, José Guerra, sostuvo este viernes que si el camino para buscar una salida a la crisis pasa por una negociación política, hay que hacerlo, y reiteró en que no se puede “exterminar” al chavismo como muchos aseguran.

“Evidentemente lo que sucedió esta semana con Citgo es una victoria del Gobierno interino de Juan Guaidó, para dar todos los pasos y salvar a una empresa como Citgo, que estaba perdida, en manos de Maduro estaba perdida, porque Maduro jamás iba a pagar la deuda externa, dijo que no iba a pagar, y evidentemente los acreedores se iban a apropiar de la empresa en compensación por la falta de pago oportuno, nosotros hicimos un primer pago el 27 de abril de este año para ganar tiempo, y efectivamente la estrategia resultó, y ahora acercándose el pago de 913 millones de dólares el día 28, era evidente que no podíamos pagarlo, no tenemos la caja suficiente en este momento para hacerlo, y se entró a un proceso de negociación que terminó con la protección por parte de la administración Trump el día de ayer para proteger Citgo, una empresa que vale más de 9 mil millones de dólares, estuvo a punto de perderse por una gestión muy mala por parte del régimen de la dictadura”, afirmó Guerra al programa Código 58 de TVVenezuela Noticias.

El parlamentario agregó que “nosotros tenemos la disposición de resolver el problema, de pagar la deuda, pero no se le puede pedir a Guaidó que resuelva un problema que se heredó, y que no habiendo caja suficiente se pueda pagar la deuda, no habiendo los recursos, entonces se entra en un proceso de negociación con los tenedores del bono 2020, para que la República y Pdvsa, una vez que se materialice el cambio, puedan acceder a los mercados financieros internacionales en mejores condiciones. Si no hubiésemos tomado Citgo y se fuera perdido, hubiese sido la catástrofe para nosotros, por eso pusimos tanto empeño en salvar Citgo. Cuando se recupere Pdvsa, venderemos al mercado de Estados Unidos, en vez de estar dando vueltas como a Medio Oriente, China, India, cuando tenemos buques que tardarían 4 o 5 días en llegar a las costas de EEUU, y nos evitaríamos un costo de flete enorme y el viaje de un mes hacia China o India. Nuestro mercado seguro para la venta de petróleo está en EEUU”.

“Las protestas en Venezuela van a seguir, el llamado de ayer fue el primer asomo, que fue muy exitoso con el llamado de Juan Pablo Guanipa a protestar con el pueblo zuliano, ahora viene la protesta de la enfermeras, y luego el día 16 de noviembre, la protesta nacional, la toma de Caracas, y hay que incrementar las protestas. El pueblo va a seguir protestando ante la crisis. Ellos quieren criminalizar las protestas y meterle miedo a la gente para que no proteste. Debemos estar todos juntos, me preocupa que critiquen más a Guaidó que a Maduro, es falso que Guaidó maneje al ejército de EEUU para una invasión inmediata. Lo que hay que hacer es organizarnos, unirnos, dejar de criticar tanto, tener un país que se pueda poner de pie. En Chile por muy poco menos que lo que pasa en Venezuela, la gente protesta, claro, no justifico la violencia que hay allá, pero en Venezuela hay muchas circunstancias peores que en muchos países de América Latina donde protestan. No conozco la renovación del diálogo de Noruega, pero si el camino para buscar una salida a la crisis pasa por una negociación política, hay que hacerlo, y no se puede exterminar al chavismo como dicen muchos”, concluyó.

Lea más: Guaidó: Venezuela retoma las calles y se levanta este 16 de noviembre

.@JoseAGuerra, diputado a la Asamblea Nacional, asegura que las protestas en Venezuela van a continuar, pues a su juicio, es la mejor herramienta para colocar más presión al régimen chavista ante la crisis del país #Código5 en #TVVenezuela por: https://t.co/x4FTRt4ZZQ pic.twitter.com/HPWuaARkwv — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 26 de octubre de 2019

"Si el camino para buscar una salida a la crisis pasa por una negociación política, hay que hacerlo", indicó .@JoseAGuerra, diputado, al también rechazar las acusaciones al segundo vicepresidente del parlamento, Stalin González, por asistir a un juego de Grandes Ligas #Código58 pic.twitter.com/RFPa3rgXp5 — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 26 de octubre de 2019

vaya al foro

Etiquetas: Chile | José Guerra | protestas | Venezuela