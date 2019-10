Elías Jaua: Este duro momento será solo un recuerdo

ND / 13 oct 2019.- El exministro de Educación Elías Jaua celebró este sábado, durante un recorrido por la Escuela Marcial Hernández del norte de Maracaibo, la mística y abnegación de las maestras “por encima de las dificultades y las miserias humanas”.





Así lo dijo en su cuenta de Instagram.

“En un recorrido que hice por la zona norte de Maracaibo, me encontré a las maestras Joselín y Morella caminando hacia su Escuela. Me paré y les di la cola, me hicieron bajar y se armó la algarabía, nos recibió la Directora, la profe Andreína. Estaban conmemorando el Día de la Resistencia Indígena con los niños y niñas. Conversamos sobre su trabajo, me llevaron a inspeccionar la infraestructura de la institución y ahí nos encontramos a las abnegadas madres cocineras. Me contaron que llegó arroz y pollo fresco para la alimentación escolar, pero no tenían gas. Se pusieron a cocinar con leña “porque los niños y niñas tenían que comer como sea”. Vaya mística”.

“Mil bendiciones para mis queridas y cada vez más admiradas maestras y madres cocineras. En medio de las dificultades, por encima de las miserias humanas que también uno se encuentra, me quedo con la mística de mujeres como ellas. Este duro momento será sólo un recuerdo en el futuro, pero nos quedará la forja y el ejemplo de los y las que lucharon y vencieron. Dios mediante así será. Nos vinimos llenos de amor y compromiso con la comunidad escolar de la Escuela Marcial Hernández”.

Jaua ha sido Ministro de Agricultura, Vicepresidente Ejecutivo, Canciller y Ministro de Educación. Desde septiembre de 2018 no detenta cargo público.

