El régimen se empeña en aparentar una fuerza que no tiene, aseguró Dip. Calzadilla

ND / 24 oct 2019 – El diputado de la AN, Simón Calzadilla, expresó este jueves que la gran mayoría de la Fuerza Armada Bolivariana está presionando para que se dé un cambio en el país, y aseguró que para que haya unas elecciones presidenciales libres, Nicolás Maduro no debe estar en el poder.

“Debemos tener presente absolutamente todos los días, y se lo transmito a todos los venezolanos dentro y fuera del país, que estamos dando una lucha y una batalla por un cambio político en una circunstancia muy difícil, y a veces a uno le cuesta entender que a algunos grupos de compañeros que exigen actuaciones que van mucho más allá de la capacidad humana y la resistencia que hoy hemos tenido, sin embargo, consideramos que hemos estado avanzando enormemente, y el régimen hace esfuerzos desesperados para aparentar una fuerza que no tiene, de nuestro sector, quería venir de diversas regiones a Caracas y no pudieron porque las entradas a la ciudad capital fueron literalmente tomadas por los efectivos militares afines al régimen. Cada vez protestan gremios importantes como el de la educación, como el de la salud, sectores de trabajadores organizados comienzan masivamente a salir a la calle a exigir un cambio masivo y un cambio en sus condiciones de vida, y está saliendo el espíritu de lucha de los venezolanos en busca del anhelado cambio que todos queremos”, afirmó Calzadilla al programa Código 58 de TVVenezuela Noticias.



El parlamentario agregó que “mucha gente me pregunta hasta cuándo y cuál va a ser la fecha que vamos a salir de esta gente, y mi respuesta es que esa fecha va a estar más cerca en la medida en que más nos organicemos y participemos en la lucha para enfrentarlo, aquí no hay cabida para el desanimo y la desesperanza, que todo el sacrificio que hemos hecho, el éxodo de venezolanos, todo lo que padecemos y resistimos, más temprano que tarde va a dar su fruto, no es fácil cuando enfrentamos a un régimen que se ha aferrado al poder pero hoy están mucho más débiles que antes, hoy nosotros sabemos que en las fuerzas armadas, la gran mayoría está presionando para que se dé un cambio, e incluso dentro del Psuv están presionando por un cambio. Todavía no se ha dado el quiebre definitivo, pero no podemos cesar en la lucha. Uno sale de la clandestinidad a una actividad política y regresa a la clandestinidad para resguardarse, es decir, lo que hizo Juan Pablo Guanipa hoy muy valientemente fue honra el compromiso que tenía, pero al salir de la manifestación tuvo que resguardarse”.

“No cabe una idea de que quieran elecciones libres estando presente Nicolás Maduro, la única manera de unas elecciones libres efectivas es con un sistema nacional en concordancia a esas premisas, que el pueblo se pueda expresar libremente, mientras Nicolás Maduro este en Miraflores, eso es imposible que suceda, porque debe haber primero un gobierno de transición previo a esas elecciones libres. Nosotros luchamos para que el pueblo deje de sufrir y de pasar hambre, y para que el país salga adelante, y para que eso suceda, debe salir ese régimen del poder, con estos señores ahí, eso no es posible. Le digo a cada venezolano que aquí no vale echarse para atrás y rendirse a estas alturas. No debemos darnos por vencido, y por eso mis hijas siguen viviendo aquí corriendo todos los riesgos, lo podemos lograr y lo podemos hacer, este régimen está más debilitado que nunca, debemos continuar en la lucha, organizarnos mejor”, concluyó.

Etiquetas: AN | Simón Calzadilla | Venezuela