El Plan ‘Ubica tu casa’ no existe y no es una política del Gobierno, asegura Menéndez

ND / 2 oct 2019 – El ministro de planificación oficialista, Ricardo Menéndez, explicó este miércoles que el censo nacional se realizará en dos etapas, y las personas se pueden “auto apadronar” generando su propio código QR.

“El Plan ‘Ubica tu casa’ no existe, no es una política del Gobierno, no es una Misión, se tienen los instrumentos legales suficientes, desde el punto de vista de los instrumentos jurisdiccionales, de los organismos competentes para proceder contra cualquiera que quiera agredir la propiedad de cualquier persona. Ese plan no tiene nada que ver con esto, y están pretendiendo utilizarlo con una figura, quien tenga denuncias que las lleve al Ministerio Público”, detalló Menéndez a Unión Radio.

Recalcó que las expropiaciones no tienen nada que ver con el censo nacional, y confirmó que los miembros de la reserva participarán en los procesos. Los ciudadanos recibirán dos visitas, la primera durante los últimos tres meses del año en curso, para el levantamiento de las unidades inmobiliarias, donde se generará un código QR, y la segunda pautada para principios del año 2021 la que corresponde al empadronamiento censal, según informó el reportero Harley Monseguileman.

“Nosotros vemos muy importante que las personas atesoren el código QR, la fuente de información que ahí se está generando, porque insistimos que eso es una puerta de entrada a los sistemas de información del Estado, las personas ya con el código QR puede efectuar auto empadronamiento, nosotros vamos a avisar a partir de qué momento va a estar la función de apadronamiento, en este momento no está generado, pero probablemente en el mes de noviembre estará masivo la opción de auto apadronamiento, quien haga auto apadronamiento no tendrá la visita con el cuestionario, se verifica la información en campo como son los estándares internacionales, si se auto apadronan sólo deben dar el código QR que tienen cuando les toquen a puerta”, agregó Menéndez.

