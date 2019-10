Ejercicios con Colombia no son para un posible combate, afirma Comando Sur

ND / 3 oct 2019 – El capitán José Negrete, director de Asuntos Públicos de Infantería del Comando Sur, expresó este jueves que Colombia “apoya y acompaña” los entrenamientos militares de EEUU para conocer la zona costera y salvar vidas ante cualquier emergencia en la región.



“Estos intercambios de experiencia y de sabiduría que tenemos son extremadamente importantes, porque cuando pasa un desastre en la región, el momento de una crisis es estar preparados, y no dejar todo para última hora sino ya estar previamente preparados, uno debe practicar antes de que pase, el objetivo que tenemos nosotros como la infantería de Marina del Comando Sur es en formar una fuerza multinacional que en realidad sea una reflexión de la región para que atienda cualquier desastre en la región, así que tenemos una unidad que tiene miembros de países como Brasil, Perú, Colombia, Chile y Argentina, y ellos son quienes están en este momento en Colombia practicando con nuestros compañeros colombianos, y los países que forman parte de esta fuerza tienen una sabiduría extremadamente larga, sí que es importante que ellos aprendan de nosotros y nosotros de ellos”, aseveró Negrete al programa Código 58 de TV Venezuela Noticias.

El director de Asuntos Públicos de Infantería del Comando Sur agregó que “nosotros tenemos una planta que toma agua del mar y hace agua potable ante una posible emergencia, y es importante que nosotros sepamos sus procesos en la zona, por si llega un incidente en la vida real, de esta manera seríamos más rápido en responder y salvaríamos vidas. Ejercicios militares para misiones humanitarias, ha ayudado a países de la región con los desastres naturales en el Caribe. No nos enfocamos en ningún país ni en ninguna política, sino en ayudar a la región ante una emergencia. Tenemos planes preparados para afrontar crisis de desastres naturales en la región. Para nosotros es importante estar preparados para responder a cualquier ayuda humanitaria en la región y ser efectivos. El enfoque de esos ejercicios no son de combate, el enfoque de estos ejercicios son de una respuesta a un desastre natural e intercambia sabiduría y respuesta, no nos enfocamos en una disputa con ningún país”.

