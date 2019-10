Egildo Luján: El PAN es una plataforma agroalimentaria para defender la propiedad pirvada y el mercado

especial Enrique Meléndez / 23 oct 2019.- El dirigente empresarial Egildo Luján califica de inédita la idea de lanzar una Plataforma Agroalimentaria Nacional (PAN) que aglutine a los productores del agro. Sus líneas generales son fortalecer la propiedad privada de la tierra y dejar que el mercado establezca los precios.





¿Cómo marchan los trabajos preparativos para la puesta en marcha de la Plataforma Agroalimentaria Nacional?

– Van muy adelantados. Hemos logrado consolidar una representación en todos los estados del país. Aparte de eso, obviamente, ya forman parte de la PAN de los delegados agrarios de casi todos los partidos políticos en Venezuela. Con lo cual logramos despartidizar; aunque suene contrario, pero es que, al estar todos, no estamos partidizando nada.

– La PAN unitaria trabaja por el bien nacional, de todo el país; sin ideologías políticas, sino sencillamente para las soluciones para el agro nacional, a los fines de acabar con la hambruna que azota Venezuela, y convertirla en un país productor, de lo que va a ser codiciado en un futuro muy cercano, que es la alimentación, la exportación de producción de alimentos.

– En ese sentido, este jueves tenemos un evento en la CTV a los fines de presentar en todo lo que es el sector trabajador, lo que significa la PAN, ya que la CTV es una de sus partes, al igual que los partidos políticos, igual que todos los gremios, al igual que las asociaciones de productores. Todos estamos integrados a la PAN.

– Esta es una iniciativa yo diría que inédita en Venezuela, donde la sociedad civil, en general, se ha aglutinado en la especialidad única de productores del agro, para afrontar lo que es la grave situación, y cumpliendo con una institución de la obligación del Estado de garantizar la alimentación a los ciudadanos.

– Este foro que está organizando la CTV para este jueves en horas de la mañana, vamos a presentar como está estructurada la PAN, cuál es la propuesta exacta de la PAN que abarca todas las áreas de producción, y cómo hay que hacerla, incluyendo los procedimientos con los organismos internacionales que hemos contactado para adaptar la consecución de los fondos necesarios, para poder cumplir con los programas.

– El fondo, que se necesita para desarrollar la agricultura en nuestro país, no lo hay; evidentemente, tenemos que recurrir a ayuda internacional para el financiamiento de los programas. Uno de los propósitos y novedades que tenemos de las soluciones, es que sea el Estado quien asuma la responsabilidad de todos estos créditos. Nosotros estamos tratando de lograr que sea el mismo productor quien pueda dar las garantías necesarias para que sea productiva y rentable la agricultura en Venezuela.

– Tenemos que reivindicar el nombre del campesinado que son las clases más desposeídas, realmente, que nunca han salido de esa situación porque no se han atendido debidamente. En nuestro proyecto de la PAN lo que queremos es dividirlos en tres clases: pequeños, medianos y grandes productores. Al que llaman campesino, que se trata de un pequeño productor, lo que aspiramos es que se transforme en un empresario con ansias de crecer. Pero, aun siendo pequeño, ese productor sea que lo que produzca tenga el alcance suficiente como para que se pueda proporcionar un medio de vida digno, nada de miserias.

¿Cómo se hace para volver la época en la que se decía que el ojo del amo engorda al ganado?

– Precisamente, eso es lo que estamos tratando de hacer nosotros. Una de las cosas que creemos que es muy importante es la propiedad de las tierras. Todo productor debe tener su propia tierra. Venezuela tiene 30 millones de hectáreas disponibles para la agricultura y el Estado es el gran poseedor de tierras, no tiene por qué estar expropiando tierras productivas a nadie.

– Por el contrario, debe asignarle la tierras a los productores, y a ese productor proporcionarle los recursos para que pueda tener una producción agropecuaria rentable sin que tenga control de precios en su producto; como estamos ahora que los obligan a vender el producto de su cosecha por debajo del costo de producción. Eso no le da posibilidades a nadie de progreso.

– Nosotros tenemos que dejar que sea el mercado el que establezca los precios como es en el mundo entero, en el mundo del progreso, y eso es lo que queremos para Venezuela, y estamos seguros que lo podemos lograr.

¿Usted cree que se puede extinguir el hampa, que es uno de los grandes azotes de los productores?

-Definitivamente, no es que se pueda. Tenemos que atacar ese problema. Dentro del proyecto que tenemos nosotros se contemplan unos programas de seguridad que estamos proponiendo inspirados en la tecnología israelita y la tecnología australiana, a partir de unos núcleos, que se pueden instalar en todo el sector productivo para controlar esta seguridad. Obviamente, este es uno de los flagelos de la agricultura en este momento.

-Eso hay que acabarlo, sanear el campo, y para eso es que debíamos tener unas fuerzas armadas, para que las fuerzas armadas cumplan con la obligación que tienen que es la protección del ciudadano venezolano.

¿Cuál es la posición de Juan Guaidó con respecto al PAN?

– No es que Guaidó esté de acuerdo o no con este programa. No es Guaidó. Es el país el que necesita ese programa. Hay un deseo de que nosotros entremos en una nueva etapa de recuperación del país, y el sector agropecuario técnico de todo el país está dispuesto a dar esa solución. En todos los países del mundo el sector agropecuario abarca no menos del 30% de la economía nacional y, además de eso, es un sector protegido.

– En todos los países desarrollados los objetivos de sus respectivos gobiernos apuntan a garantizar la alimentación de su propio pueblo.

¿Con un gobierno presidido por Nicolás Maduro es posible desarrollar el PAN?

– Yo creo que posibilidades hay; pero yo creo que tendría que cambiar los principios de su ideología. En una ideología comunista esto no se puede hacer. Porque la ideología comunista lo que tiende es a controlar, y entonces cuando tú tienes una agricultura bajo estas condiciones, entonces todo aquél que sea de ideología contraria está fuera. No vas a poder desarrollarla jamás.

– Además de eso, no es si Maduro o no: en este momento, en el mundo occidental, que dominan las finanzas internacionales no le van a dar créditos a un gobierno como el de Maduro.

