Edgar Zambrano: Nuevas excarcelaciones no constituyen un favor, sino un derecho

Jesús A. Herrera S. / 17 oct 2019.- El primer vicepresidente de la AN, Edgar Zambrano, dijo este jueves que las excarcelaciones de presos políticos previstas para hoy no constituyen un favor, sino un derecho, y espera que no se conviertan en “puertas giratorias”.

“No constituyen un favor, sino un derecho, de acuerdo a la normativa penal venezolana y a nuestra Constitución. Ojalá que en esos prisioneros que estén liberando hoy, se encuentren esos venezolanos que están tras las rejas por pensar distinto”, señaló Zambrano.

También estimó que entre los excarcelados figure Roberto Marreo, jefe del despacho de Juan Guaidó, y el diputado Juan Requesens.

En tanto, dijo que se reuniría con los opositores que están llevando a cabo, junto con el gobierno, una mesa de diálogo, de donde emanan estas excarcelaciones, “porque es mi obligación y mi mandato”.

“Yo he sido defensor permanente de las garantías constitucionales, derechos políticos y defensor deDDHH. Si es necesario reunirme con actores de la vida nacional que tengan la posibilidad cierta de la libertad de un padre, joven, muchacha o venezolanos que están tras las rejas por pensar distinto, lo voy a hacer porque es mi obligación y mi mandato”, indicó durante una reunión con el sector productivo y la comisión de Justicia y Paz de la AN.

Insistió en que los prisioneros políticos deben estar todos en plena libertad y que sobre su situación procesal, no hay ningún temor de su parte por los “operadores de justicia” para solventar su situación “que se constituye en una violación flagrante de la inmunidad parlamentaria y los DDHH”.

