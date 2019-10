“Dolarización de alquileres es un hecho desde hace tiempo”, afirman tuiteros

Jhoan Meléndez / 25 oct 2019.- Tras el rumor sobre la dolarización del pago de alquileres, usuarios de Twitter han comentado que cancelan el arrendamiento al precio de moneda extranjera.



Luigino Bracci Roa, exeditor de Aporrea, dijo en dicha red: “De cualquier forma, y vista la fuerza que está tomando el rumor sobre los alquileres dolarizados, yo creo que el Ministerio de Hábitat y Vivienda debería agarrar el toro por los cachos y pronunciarse con contundencia al respecto”.

Tras dicho tuit, los usuarios respondieron:

“Eso es una realidad lamentable”, dijo @yajairagarcíap, mientras que @elprof35 respondió “Hermano eso ya tiene tiempo”.

“Pero si un alquiler de una habitación no baja de 30$ desde hace un año”, acotó @ambiguo_.

“Es que no son rumores; puedo dar fe que estoy pagando dolarizado porque me cobran al cambio el alquiler. Son solicitante de Misión Vivienda desde 2011, pero al parecer los profesionales no somos tomados en cuenta si no estamos en situación de emergencia”, agregó @crdm_89.

“Puede que de derecho no estén dolarizados los alquileres pero de hecho es una realidad, acá ya nadie alquila una propiedad en bolívares, todo se maneja en dólares. Y a todas estas ¿qué es de la vida del petro?”, señala @geronimoescala1.

“¿Cuando se va a dar cuenta que Maduro acabó con el Bolívar? La dolarización es un hecho, y el invento ese del “petro”, va en esa dirección. Maduro es una plasta que los engaña y ustedes no terminan de reaccionar”, dice por su parte @Ronaldjfm32.

“El mercado inmobiliario y mucho menos los bancos van a perder esa oportunidad de oro, vamos camino a la supresión del Bs y dolarización de la economía. Los del MinVih sólo obedecerán lo que digan las gacetas”, aseveró @hernan30301.

Este rumor corre por una supuesta sentencia del TSJ oficialista, que según reseñó La Patilla “se dice en las redes autoriza el pago canon de arrendamiento en moneda extranjera”.

Ante esto la Cámara Inmobiliaria de Venezuela aclaró que: “El TSJ no autorizó expresamente el pago de cánones de alquiler de locales comerciales y oficinas en divisas extranjeras, sino que reconoce el criterio del Decreto Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, vigente para el año 2000, según el cual se pueden pactar contratos en moneda foránea, pero los pagos deben hacerse en bolívares”.

