Docentes de Aragua: Maduro e Istúriz violan la contratación colectiva

Anaisa Rodríguez / 2 oct 2019.- Docentes en Aragua se reunieron para denunciar la crisis que padecen y aseguraron que el ministro de Educación, Aristóbulo Iztúriz, ha violado la contratación colectiva docente.

“Hasta ahora el gobierno, Maduro y Aristóbulo Istúriz vienen violando la contratación colectiva en todas las clausulas sindicales y sociales”, dijo un docente en entrevista a VPI.

Asimismo, indicó que no tienen beneficios laborales. “El Ipasme está destruido, no tenemos HCM, tenemos salarios de hambre que no alcanza, para cubrir las necesidades del educador y de la familia”.

“El gobierno nacional implemento a través del Onapre, una manera de robar los beneficios y el salario a los educadores”, denunció.

Etiquetas: Aragua | docentes | protestas de docentes