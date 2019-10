Diputada Zandra Castillo (Nuvipa) fue incorporada a la AN

Jesús A. Herrera S. / 15 oct 2019.- Este martes en sesión ordinaria de la AN fue incorporada la diputada electa por el partido Nuvipa, Zandra Dayana Castillo Pérez, quien luego de ser juramentada por la junta directiva del Parlamento, se unió a la mayoría opositora en la plenaria.



“¡Seguimos en la lucha! Desde Nuvipa celebramos la incorporación a la plenaria de la legítima Asamblea Nacional de nuestra diputada Zandra Castillo, militante de esta organización política y aguerrida defensora de la democracia y la libertad venezolana”, señaló la organización política en Twitter, acompañado de unas imágenes.

Sin embargo, el periodista Gregory Jaimes aseguró que Castillo es tercera suplente del diputado electo en 2015, Rafael José Calles Rojas, al tiempo de aseverar que la misma fue incorporada por el PSUV.

“Esta es la diputada que el Psuv incorporó hoy a la AN. Se trata de Zandra Dayana Castillo Pérez, tercera suplente del diputado electo en 2015, Rafael José Calles Rojas. Fue juramentada y acto seguido, se unió a la mayoría opositora del Parlamento”, informó el periodista Gregory Jaimes.

Los diputados del PSUV regresaron al Parlamento luego de que se fijara una mesa de diálogo nacional entre el gobierno de Nicolás Maduro y factores minoritarios de oposición.

Pese a que no se ha debatido la clasificación de éstos, muchos parlamentarios opositores han aclarado que varios de ellos no pueden llamarse diputados, pues aceptaron cargos públicos y eso va en contra de la Carta Magna y el Reglamento de Interior y Debates de la AN.

