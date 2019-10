Fracción 16J: Violan reglamento AN al no informarnos sobre deuda de Pdvsa que será debatida hoy

Jesús A. Herrera S. / 15 oct 2019.- El diputado Biagio Pillieri, en nombre de la Fracción 16J, denunció una presunta nueva “violación” al Reglamento de Interior y de Debates de la AN, ya que los parlamentarios no han recibido el Proyecto de Acuerdo sobre el debate de la deuda de los bonos 2020 de Pdvsa que se discutirá en plenaria.



“En nombre de la #F16J quiero realizar nuevamente el reclamo, a escasas horas de un trascendental debate sobre la deuda de los Bonos 2020 de PDVSA, los cuales tienen en riesgo a CITGO, aún no tenemos en nuestras manos el Proyecto de Acuerdo a debatir. Esta situación viola nuevamente el Reglamento Interior y de Debates de la #AN al no darle a los Diputados la información oportuna y suficiente sobre el tema a debatir”, dijo Pillieri.

La fracción consideró en un primer momento que la participación de los delegados chavistas en la AN era atentar contra el reglamento e incluso, el 1 octubre, pidieron que se discutiera la calificación de éstos ante el Parlamento.

