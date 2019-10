Dip. Mazuco dice que Guanipa se sumó a la clandestinidad

ND / 30 oct 2019 – El diputado a la AN, José Sánchez Mazuco, informó este miércoles que habló con el parlamentario Juan Pablo Guanipa, y aseguró que se sumó a la clandestinidad tras la decisión de la ANC de allanarle su inmunidad parlamentaria.

“Soy amigo de Juan Pablo Guanipa desde antes de entrar al Parlamento, y de la adolescencia, y reconozco su trayectoria política, todos saben que esto es una persecución política en su contra, así como ha pasado con Juan Requesens, con Roberto Marrero, con Edga Zambrano, incluso conmigo que estuve 5 años injustamente detenido en la cárcel de Ramo Verde, pero aquí estoy siempre trabajando por mi país, buscando que se genere un cambio político, económico y social, que millones de venezolanos estamos buscando”, afirmó Sánchez Mazuco en declaraciones a los medios de comunicación compartidas por la cuenta Twitter PeriodistaAlejo.

El parlamentario agregó que “conversé con Juan Pablo, él se sumó a la clandestinidad, es una decisión muy personal, yo le dije que lo consultara con su hermana, con su familia y dios, y que él tomara la decisión más apropiada para su conveniencia. Desde que salí de prisión por ese juicio político que en aquel entonces se me hizo, yo me incorporé a la Asamblea y siempre he seguido trabajando con ética, con profesionalidad, y sobre todo con una gran pasión y amor por Venezuela”.

