Dip. Karim Vera: El procedimiento para un nuevo CNE ya inició

Elías Rivas / 31 oct 2019.- La diputada Karim Vera (PJ-Táchira) reafirmó este jueves que el proceso para designar un nuevo poder electoral en el país comenzó este miércoles en sesión permanente desde la Asamblea Nacional, pese a la ausencia de la bancada que representa a Nicolás Maduro en el Parlamento.

“El procedimiento ya inició, lo que ellos (Psuv) presenten el próximo martes en plenaria por supuesto que será evaluado, habrá que ver qué es lo que que quieren justo cuando el planteamiento mayoritario hemos manifestado la intención de hacer la renovación del CNE para garantizar un proceso de elecciones libres, transparentes, con garantías, y que realmente se pueda elegir un proceso presidencial que logre el cambio político que le abra las puertas a la democracia”, expresó Vera en Noticias en Vivo, por Vivo Play.

La parlamentaria reiteró en la necesidad de “depurar” el órgano electoral y en ese sentido fue que se decidió estar en sesión permanente en la AN, también para que la bancada del Psuv -agrega- consultara si formaban parte o no de este proceso para nombrar el comité de postulación.

“Vimos como ayer no se presentaron, sin embargo, por unanimidad se acordó dar apertura a este proceso y el próximo martes pudiera estar nombrándose los diputados que formarían parte de este comité”, agregó.

Sobre las declaraciones de Nicolás Maduro la noche del miércoles, Vera insistió en que hubo una contradicción de su parte. “Vimos como Nicolás Maduro hacía un pronunciamiento donde el próximo martes traerá una propuesta para iniciar esta ruta, reconociendo a la AN como único ente competente para esto y dejando en tela de juicio la no participación que lo representa en el parlamento”, sostuvo. “Ellos no van a la sesión pero sale Nicolás Maduro a celebrar que la AN haya iniciado el procedimiento y de hecho plantea que presentará una propuesta, sin embargo, seguimos avanzando en la ruta establecida. Procurar bajo todo mecanismo para iniciar esa transición y que pueda concretarse un proceso de elecciones libres con este nuevo poder electoral”, añadió.

Vera reconoció que no será un camino fácil, pues en medio de la eventual designación la decisión debe pasar por el Poder Ciudadano.

“Tenemos que contar con el poder ciudadano que avale estas decisiones y estamos convencidos que Nicolás Maduro no quiere avalar lo que se nombre dentro del Parlamento, sin embargo, creo que debemos avanzar hacia allá y demostrar que no es desde la AN que no queremos que la salida de la crisis sea por la vía política, sino que siempre habrá una traba de Nicolás Maduro que no va a permitir la vía democrática para buscar una salida al conflicto venezolano”, resaltó.

vaya al foro

Etiquetas: Asamblea Nacional | CNE | Karim Vera