Dip. Elías Matta: Aumento de sueldo se convertirá en agua y sal

Jhoan Meléndez / 14 oct 2019.- El diputado a la AN, Elías Matta, aseguró que el nuevo aumento del salario no solucionará la crisis económica y social “que atraviesa la población”.



“Este aumento anunciado por el régimen le va a servir muy poco a los trabajadores, los 150 mil Bs que fueron anunciados de manera aislada no resuelven los problemas de la población y se convertirá en sal y agua de no tomarse las medidas económicas necesarias”, afirmó Matta.

Matta aseveró además que este nuevo aumento de 150.000 Bs y 150.000 de cestatickets que equivale a 7.60 dólares “no es insuficiente para que la familia venezolana pueda cubrir sus necesidades básicas”.

“Estos aumentos de salario de manera improvisada, sin ser tratados con unas políticas públicas como abatir la inflación y lograr que la tasa de cambio permanezca estable, no ayudaran a solventar el padecimiento de los ciudadanos”, enfatizó.

El parlamentario destacó que en el mes de septiembre la inflación cerró en 23.5 % y la hiperinflación anual llegó a 50.100 % “lo que indica que ningún aumento podrá abatir el incremento de precios que cada día destruye el poder adquisitivo de los venezolanos”.

Matta concluyó que mientras el dólar continúe elevándose “no se podrá controlar la economía en el país”. “Nicolás Maduro deja un anuncio tan importante en manos de otro, no se atreve a decirle al pueblo que esto significa la sepultura de la economía venezolana”, finalizó.

Lea más: ProCiudadanos propone a la AN dolarizar el salario

vaya al foro

Etiquetas: dolar | Elías Matta | hiperinflación | sueldo