Dip. Correa: Tenemos un CNE que está al servicio del gobierno y nadie le tiene confianza

Anaisa Rodríguez / 31 oct 2019.- El diputado a la AN Jose Gregorio Correa aseveró que deben realizarse elecciones presidenciales, pero con garantías electorales, ya que no apuesta por una salida violenta a la crisis del país.

“Yo no creo en salidas violentas, no me anoto en salidas violentas, el voto es el elemento por excelencia de la democracia, pero tienes que tener unas condiciones, porque en Venezuela tenemos un CNE que termina siendo un Ministerio de Asuntos Electorales porque está al servicio del gobierno y nadie le tiene confianza”, expresó en una entrevista ofrecida a Globovisión.

Destacó la institucionalidad en otros países como Argentina y Uruguay en materia comicial, y consideró que esto se debe replicar en Venezuela. “Macri perdió por tres puntos, en una hora reconoció e invitó a Alberto Fernández a la Casa Rosada. En Uruguay, la izquierda irá a segunda vuelta y en dos horas partidos de centro y derecha se pusieron de acuerdo… aquí todavía estuviéramos con la baranda”.

“Estamos atrasados en materia comicial, el sur nos lleva una gran ventaja”, agregó.

Refirió que el gobierno de Maduro insiste en que la AN está en desacato. “3 años y medio de inventos eran para no tener la mayoría, entonces cuando alguien dice que Henry Ramos Allup se siente, él se sienta y se termina el desacato, hazme tú el favor de respetar y darle la cara a la democracia venezolana”.

“Eso es parte de la falta de respeto, ellos no han podido resolver los 112 diputados han pasado 4 años sin que Amazonas tenga una representación en el parlamento, porque a alguien se le ocurrió decir que no podíamos tener mayoría. Hoy regresan porque la presión es inminente y el único ente para nombrar al CNE legítimo es la Asamblea Nacional”.

Resaltó que este tipo de discusiones solo le hacen daño a los venezolanos. “Mientras seguimos discutiendo y pensando en si Allup se sienta o no en la silla, el problema de los niños con cáncer sigue creciendo, el tema es que sus medicamentos no le llegan”.

Correa, presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios de la AN, destacó que los venezolanos que se van del país no se van por turismo, sino en busca de nuevas oportunidades. “No se van porque son de un partido o de otro, los venezolanos agarran un bolso para irse y salen desde la estación de Parque del este, porque están buscando una nueva oportunidad y el gobierno de Maduro eso no lo entiende. Ellos creen que eso es traicionar a la patria, si todo lo que se gasta en armamento se gastara en los venezolanos, no ocurriera lo que está ocurriendo”.

“Por eso la Acnur, la ONU, la UE, los países de la región cada día están más preocupados por lo que sucede en el país, porque les llegan más venezolanos en búsqueda de una nueva oportunidad”, agregó.

Correa indicó que los venezolanos han sido víctimas de rechazo en otros países por ser vulnerables. “Eran atacados porque los otros países expresaban xenofobia, pero ahora es la aporofobia, el rechazo al pobre. Porque la migración de venezolanos con menores recursos cada día aumenta más”.

Etiquetas: Asamblea Nacional | CNE | José Gregorio Correa