Dip. Bolivia Suárez: 40% de las escuelas no reciben Programa de Alimentación Escolar

ND / 9 oct 2019.- La diputada a la AN por el estado Lara, Bolivia Suárez presentó este miércoles estadísticas del Programa de Alimentación Escolar (PAE) las cuales indican que 9.107 centros educativos no son beneficiados por dicho programa.

Esta cantidad de recintos escolares corresponden al 40% del total existente en el territorio nacional lo que para la diputada, quien preside la Sub Comisión de Educación del Parlamento, es una de las causas del aumento en el ausentismo escolar.

Durante una rueda de prensa Suárez desmintió al gobierno de Nicolás Maduro, que aseguraba esta misma semana que el 100% de las escuelas públicas del país contaban con este beneficio.

“Eso es totalmente falso, nosotros desde la Sub Comisión de Educación manejamos una encuesta que fue realizada por la UPEL, la ULA y la UCV, y este estudio señala que el 40 por ciento de las instituciones educativas en el país nunca han recibido el PAE, eso equivale a 9 mil 107 instituciones que no se benefician de este plan”, detalló.

Asimismo, destacó la frecuencia en que le llega este beneficio a algunas escuelas señalando que solo el 8,1% reportó recibirla los 5 días de la semana.

Agregó que las escuelas que se benefician de este programa el 90, 3 por ciento de los alimentos son carbohidratos; es decir harinas, pasta, arroz y yuca, mientras que en proteínas: carne, pollo, pescado y huevos apenas reciben 2,9 por ciento, granos 82, 6 por ciento, vegetales 12,3 por ciento y frutas 0,0 por ciento.

“La falta del programa alimentario en las escuela es uno de los aspectos que ha provocado el ausentismo en las escolar, porque este era un estímulo, los muchachos asistían a las instituciones educativas para al menos comer una vez al día. Porque con la pulverización del salario las familias no tienen como alimentar a sus hijos”, aseveró.

Otros de los problemas que planteó la diputada Bolivia Suárez es que cuando llega la comida a los planteles no hay agua, ni gas, tienen que cocinar con leña, no se cuenta con ningún tipo de servicios públicos. Esto aunado a que no hay transporte, no tienen útiles escolares, son las razones que motivan el ausentismo escolar en el país.

“Esta es una situación de catástrofe lo que se está viviendo en el sector educativo del país. La solución del gobierno usurpador, es anunciar que van a llevar un millón de gallinas a las instituciones educativas, un programa completamente inviable, esta es una demagogia más, porque ¿Dónde van a colocar, a cuidar y alimentar a esos animales? Esto es una burla y una gran mentira”, enfatizó.

Por último, manifestó que el año escolar 2019-2020 no se ha iniciado normalmente y con calidad.

“Son pocas las instituciones educativas las que han iniciado las clases, pero con muy poca matricula. El régimen y el ministro Aristóbulo Istúriz han anunciado con bombas y platillos que a nivel de bachillerato se inició el año escolar y eso es completamente falso, uno lo ve en la calle que son pocos los estudiantes que acuden a las escuelas y liceos, los que acuden van dos o tres horas, de manera que no se ha iniciado de manera formal el año escolar”, puntualizó la diputada larense.

Etiquetas: Bolivia Suárez | PAe | sistema educativo