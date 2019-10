Política al estilo de Hollywood

La confusión reina en Suramérica, las protestas en Ecuador, Perú, Chile y Bolivia parecen ser señales inequívocas de una región desestabilizada. Como todo proceso social, e internacional, es complejo, pero los que se alimentan de los dogmatismos sin importar su signo tratan de reducirlo a una lucha entre el bien y el mal. “El imperialismo” o “la izquierda” se pueden alternar invariablemente en frases como “esta es una conspiración de …”, o “detrás de las protestas está …”. Así se está, de nuevo, frente a la simplificación de la realidad creando discursos de confrontación, señalando un enemigo eterno, convirtiendo la compleja realidad en una película de Hollywood donde buenos y malos se enfrentan.

Basta hacer una lectura de las causas de cada una de las crisis mencionadas para percatarse que sus raíces son distintas. El origen de las protestas en Ecuador se encuentra en los ajustes económicos; en tanto que en el caso del Perú la crisis tiene un tinte más político. En cuanto a Chile, si bien la razón inicial aparente fue la subida del precio del Metro, y por lo tanto se pudiera decir que la causa fue económica, los acontecimientos posteriores han dado cuenta de una crisis más profunda y con raíces en la desigualdad social. Por último se encuentra la crisis en Bolivia, cuya principal causa se encuentra en la confrontación entre un gobierno hegemónica y una parte importante de la sociedad que desea un cambio político.

En ese contexto tan diverso, con causas que llevan germinando por años, tanto Maduro como Borges parecen dos imágenes que se miran cara a cara en un espejo. El primero da a entender que las protestas han sido orquestadas por la izquierda latinoamericana, y el segundo muestra supuestas pruebas que confirman ese discurso. Ambos coinciden en dos errores fundamentales, el primero creer que Venezuela es el centro de la geopolítica latinoamericana, y el segundo en simplificar procesos sociales complejos. Pero ¿por qué lo hacen? Porque a ambos les conviene dibujar un escenario de lucha entre derecha e izquierda y así seguir convenciendo a sus respectivos aliados internacionales que su lucha es ideológica.

En América Latina sin duda la izquierda tiene un rol político importante, es una pequeña llama cuyo combustible es la desigualdad social, el desprestigio de los Partidos Políticos y el consecuente debilitamiento de la Democracia. Pero, atribuirle una capacidad de articular bajo su manto a una sociedad entera es sobrevalorar su capacidad de liderar a la población. En Chile sólo el 12% de la población se identifica con algún Partido, en Perú esa proporción es de 15%, y en Ecuador es del 23%; a su vez, en Chile la principal fuerza política es el Partido Socialista, en Perú es Fuerza Popular (que no es de izquierda precisamente), y en Ecuador es Alianza País (el partido oficial).

Cada uno de estos países tiene su propia realidad, pero si en algo pudieran coincidir es en el agotamiento de los canales institucionales de representación de las demandas de la sociedad. Debilitamiento de los Partidos Políticos y desconfianza en las instituciones democráticas son factores que influyen para que se de una crisis de representatividad, y por lo tanto que las personas sientan que la única manera de ser escuchados es a través de las protestas. En este sentido, si hubiese que usar una expresión para describir las últimas semanas en Suramérica quizás la más apropiada sería “crisis institucional”. Sobre esa base, cada país cuenta con sus propias capacidades para manejar una crisis de esa naturaleza.

Venezuela hace más de dos décadas no supo manejar su crisis institucional. Los Partidos Políticos se debilitaron, la corrupción se transformó en una sombra de la Democracia, la desigualdad fue creciendo, y al final el sistema establecido no supo encontrar los mecanismos a través de los cuales canalizar el descontento social. La consecuencia fue creer en caudillos, en soluciones mágicas, en que todo se podía resolver a lo bravo y que al final de cuentas no se podía estar peor. El facilismo intelectual y la falta de autocrítica lograron que esa quimera tuviera lugar, y que luego se transformara en la tragedia que hoy vive el país. Chile, Ecuador, Perú, y Bolivia, cada uno desde su realidad, quizás logren escapar de la tentación simplificadora de buenos contra malos.

