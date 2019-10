Diego Arria: Acuerdo de la AN no refleja lo que quiere el país

Jhoan Meléndez / 4 oct 2019.- El exembajador de Venezuela en la ONU, Diego Arria, aseguró este viernes que el acuerdo firmado en la AN el pasado martes “no es lo que la gente está apoyando”.



“En este documento ya no se habla de ponerle fin a la usurpación, termino que yo entiendo que es legal, pero para mi siempre fue “el desalojo del régimen”, eso es más claro, no se menciona liberar los presos políticos, limpiar el CNE y los medios de comunicación… El acuerdo no refleja lo que el país quiere y el fondo no es lo que el país estaba apoyando”, indicó Arria en entrevista EVTV Miami.

Arria señaló que “cuando uno ve este acuerdo, él habla de un gobierno de transición. Tiene que explicar al país de qué tipo de gobierno estamos hablando ¿cómo es eso? dice que hay que acabar con la polarización extrema, habla de muchas cosas. Ese acuerdo tiene 37 líneas pero solamente se sirve 4 o 5 líneas que es: “vamos a tener elecciones con un CNE y lo vamos hacer atendiendo el llamado de la comunidad internacional siguiendo un poco el patrón de Noruega”, eso no es cierto porque los principales aliados nuestros, EEUU, Colombia, Brasil y Almagro, no se han pronunciado sobre ese acuerdo”.

Dicho documento de nombre “Acuerdo para corroborar la Ruta Política Integral planteada al país que permita elecciones libres y transparentes como salida a la crisis que viven los venezolanos y la reinstitucionalización del país”, ha generado reacciones encontradas entre los partidos del llamado G-4 (Voluntad Popular, Primero Justicia, AD y UNT); y la Fracción 16 de Julio, de Vente Venezuela y ABP.

En ese sentido instó a Guaidó a hablarle “con franqueza” a los venezolanos. “Dígale al pueblo los obstáculos y si se va a hacer cambios, pero eso es lo contrario a lo que vi con ese acuerdo firmado en la Asamblea Nacional”

Por último acotó que sin la cooperación internacional “va a ser muy difícil salir de la crisis, por eso hay que preservar la credibilidad que tenemos en Juan Guaidó. Él debería asumir realmente lo que la Constitución le otorgó, que es ser presidente encargado y no jefe de un gobierno colegiado”.

Etiquetas: acuerdo | AN | Diego Arria | elecciones | Guaidó