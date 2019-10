Diario de Caracas: 5 historias que revelan cómo se sobrevive en la capital venezolana

ND / 25 oct 2019.- Inmersos en la crisis que vive Venezuela, cientos de personas en vulnerabilidad recorren Caracas para sobrevivir frente a la grave situación económica, así lo reseñó un artículo de El Diario de Caracas.

El Panabus, un vehículo que brinda atención a quienes tienen pocos recursos, sirve como punto de encuentro para estas personas y el Diario de Caracas conversó con 5 de ellos.

Juan Carlos Torres, tiene 27 años de edad, creció en una casa hogar, no conoció a sus padres y hoy vende chucherías o cigarros para tener un poco de dinero. “A veces me he acostado sin comer nada, a veces me ha tocado comer un pedazo de pan o una arepa fría, otras veces me han dado comida caliente. A veces paso dos o tres días sin comer”.

Roberto Ojeda Vizcaya, 73 años de edad, camina las calles de la ciudad buscando comida en comedores, para poder alimentarse. “Duermo donde me agarre la noche. Agarro un cartón y duermo en alguna plaza, en el bulevar de Sabana Grande o en La Carlota. Hace unos años, estuve viviendo en un apartamento en Chacao y me sacaron de ahí. Yo estaba pagando por tribunales y ellos dijeron que debía dos años y medio, teniendo todo al día. Ahí caí en la calle, y una vez que caes en la calle, te desgastas”.

Maythe Fonseca, 39 años de edad, TSU en Publicidad y Mercadeo, tiene 3 hijos y es madre soltera, no vive en la calle, pero recorre las calles “en busca de una mano amiga que pueda ayudarlos”. “Lo que se me hace más difícil no son mis cosas, porque las madres quedamos a veces en segundo plano y puedes resolver, pero dices ‘si yo no tengo para comer, ¿cómo alimento a mi bebé?’. Entonces, como no cuento con nadie que me ayude con el bebé unas dos o tres horas mientras yo resuelvo algo, es difícil”.

Doris Cartaya, 24 años, 3 hijos, en algunas ocasiones la situación económica de la familia la ha llevado junto a su esposo y sus hijos, a la calle para buscar qué comer; en otras, unas arepas, el arroz o la pasta les permiten calmar el hambre.

“Yo quiero echar para adelante con mis hijos, gracias a Dios salí de la situación de calle. A veces regreso, pero mi suegra lo evita, ella me ha ayudado mucho. Me preocupan mis hijos. Mi niño me dice que quiere estudiar. Yo le conseguí la inscripción, pero me faltan muchos cuadernos que comprar, me falta la caja de lápices, las medias, los zapatos. Muchos me han ayudado, a veces me dan un arrocito para medio comer todos. Yo le digo a mi hijo ‘papá, yo no sé qué más puedo hacer’”, comenta.

Williams Ruiz, 47 años, 4 años después de graduarse de TSU en Informática, fue diagnosticado con atrofia del nervio óptico, una afección progresiva que impide que su cerebro reciba imágenes.

Trabaja y estudia Comunicación Social en la UBV, duerme en su oficina. “Cuando almuerzo de lunes a viernes llevo un potecito para guardar un poco para mi cena. Los sábados al mediodía voy a tomarme una sopa en la iglesia La Chiquinquirá, en La Florida, y los domingos me tomo una sopa en otra iglesia”.

La mala alimentación le ha impedido tomar los medicamentos para el VIH, la cual padece desde hace 25 años y cuyo tratamiento suspendió hace más de 2 meses.

