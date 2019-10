Delsa Solórzano: Francisco Torrealba es un “embustero” que ni es diputado

Oleg Kostko / 2 oct 2019.- La diputada Delsa Solórzano (Encuentro Ciudadano – Zulia) catalogó a Francisco Torrealba como un “embustero” a raíz de sus señalamientos de que los diputados de la oposición reciben de parte de Guaidó 1500 dólares por sesión al tiempo en que señaló que éste ya no es diputado del parlamento.

“Ojala fuera cierto pero de verdad que no, me encantaría ¿por qué no? en otros países los parlamentarios cobran 5000 dólares mensuales y nosotros tenemos cuatro años sin recibir sueldos, ese señor Torrealba es tan embustero que dice ser diputado y no es diputado porque a él le dieron un cargo de Ministro y la Constitución establece en su artículo 191 que si un diputado acepta otro cargo pierde su investidura”, señaló Solórzano a César Miguel Rondón.

“La primera mentira que dice ese señor es hacerse pasar por diputado, y es lamentable que los que aún son parlamentarios del Psuv acepten como vocero a un señor que dejó de ser diputado, es decir, son tan malos que ni siquiera son capaces de declarar al respecto”, agregó la parlamentaria.

A su juicio, los parlamentarios del Psuv buscan desprestigiar a los diputados de la oposición que nunca abandonar el parlamento en estos cuatro años. “Ellos lo que pretenden es desprestigiar a los diputados que si tenemos cuatro años echándole pichón. El dinero no alcanza, esa es la realidad. Es vergonzoso cómo se burlan de mis compañeros. Yo vivo en Caracas, pero la mayoría vive en el interior. Me da mucho dolor y mucha tristeza ver el sacrificio que hacen mis compañeros para llegar hasta aquí”.

Reiteró nuevamente que Torrealba no es diputado del parlamento y lo catalogó como una burla. “Ese señor que se hace pasar por diputado, Francisco Torrealba es una burla al ciudadano venezolanos”.

Etiquetas: Asamblea Nacional | Delsa Solorzano | Francisco Torrealba