Cusanno: Venezuela es el único país en el que los trabajadores no se alegran por un aumento

ND / 15 oct 2019 – El presidente de Fedecámaras, Ricardo Cusanno, sostuvo este martes que la decisión de subir el sueldo mínimo no resuelve sino que suma más problemas de hiperinflación en el país, ya que subirán precios de productos y alimentos.

“Este aumento de salario se da de manera unilateral, además anunciado vía Twitter por alguien que no forma parte del Ejecutivo, se está dando a los pocos días de haberse emitido el informe de la Comisión de Encuestas de la OIT, donde se resalta la realidad del sistema productivo venezolano, donde no hay políticas salariales no hay independencia de separación de poderes, donde hacer sindicalismo es de alto riesgo, entre otras cosas, este aumento lo que da es más gasolina a ese incendiario espiral hiper inflacionario que estamos viviendo, no ir de la mano de políticas consensuadas que cambien el modelo político, económico y social, que salvaguarden el poder de compra de la moneda, lamentablemente se convertirá en algo que no tendrá efecto en la calidad de vida de la población venezolana. El mayor riesgo lo tiene el sector público, quien paga salario mínimo a sus trabajadores, porque el sector privado paga mucho más de esto. Las políticas no salvaguardan n compensan el poder de compra de los venezolanos con el salario. Esta medida no bien a solucionar los problemas, sino que empeora el problema y no cambia el guión de los últimos 20 años”, detalló Cusanno a NTN24.

El presidente de Fedecámaras agregó que “hoy dijeron que el salario apenas logra cubrir la canasta básica de las cajas Clap, mecanismo de control de hambre para controlar a la sociedad. Este aumento es para mantener políticas de Estado fracasadas en los últimos años, porque no salvaguardan el poder de compra de los venezolanos. Venezuela es el único país del mundo en el que los trabajadores no se alegran por un aumento salarial, porque saben que en definitiva eso viene a ponerle más dinamismo a esta hiperactividad que tiene la hiperinflación en Venezuela, producto y culpa del aparato productivo venezolano construido desde las políticas públicas, los venezolanos deben pagar más ahora por productos, las empresas usan plantas eléctricas, los empresario deben pagar también transporte, porque ha problemas con transporte público, deben ayudar a la alimentación, ayudar a los hijos de trabajadores, y esto del aumento es como ‘el perro mordiéndose la cola’ en torno a esta mala decisión”.

