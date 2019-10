Cusanno: El oficialismo se niega a admitir el fracaso de su modelo

Oleg Kostko / 17 oct 2019.- El presidente de Fedecámaras, Ricardo Cusanno, declaró este jueves que el oficialismo no toma en cuenta recomendaciones por parte de la referida institución para redirigir la economía porque tendrían que admitir el fracaso de su modelo político y económico.

“Si no hay voluntad política no se puede cambiar el entorno, la última vez que se le llamó a Fedecámaras fue en esa conferencia en 2014 a la que asistió en su momento el presidente Jorge Roig y le dijo a Maduro que el país no estaba bien”, expresó Cussano en Primera Página.

“La verdad es que no hacen caso a las propuestas porque tendrían que reconocer su fracaso y que sin respeto a la propiedad privada, a la libre iniciativa y que las personas vivan de su trabajo sin el control político del hambre y la miseria que estamos viviendo es reconocer el fracaso político de su gestión, por eso no le hacen caso a los empresarios, ni a los trabajadores ni al informe de la señora Bachelet ni al de la OIT”, agregó.

Calificó la situación económica como compleja y achacó la crisis a las políticas públicas. “Esto es más complejo que lo que narran las cifras, esto es una situación de un país que vive el hambre, de una sociedad que no puede cubrir sus necesidades básicas por varias razones, primero porque las políticas públicas hicieron que el salario sin importar el monto (…) tiene su capacidad de compra pulverizada por 20 años de tozudez, porque en el 99 teníamos 21% de inflación al año hoy vamos para más de medio millón”.

Desestimó los señalamientos desde el chavismo de especulación por parte de empresarios privados. “Eso es una declaración de ignorancia, porque Fedecámaras lo que aspira es detectar fallas de mercado para influenciar políticas públicas en aras de corregirlas, la verdad es que en los últimos 16 años han tenido un control absoluto de las divisas el sector oficialista tuvo un control total de las divisas, cuadriplicó la deuda venezolana la llevando la producción de 3 millones a 600.00 mil barriles de crudo”.

“Ya no es un tema de correcciones es un tema de cambio absoluto de modelo para evitar que exista inflación, hiperinflación y el tema de especulación ocurre cuando hay falta de competitividad porque al destrozar el aparato productivo lo que hicieron fue llevar al mínimo a la producción tirando dinero a la calle haciendo que la gente buscara menos productos y sin duda es un entorno de completa distorsión para la economía”, apuntó Cusanno.

“Si no hay un cambio en el modelo económico el salario no tendrá ningún tipo de sustentabilidad”, sentenció el dirigente gremial.

Lea más: Ana Rosario Contreras: Crisis de salud no se resuelve con aumentos de salario

vaya al foro

Etiquetas: crsiis económica | Fedecámaras | Ricardo Cusanno | Venezuela