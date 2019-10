Critican en Twitter a Freddy Guevara por pedir más acciones de calle

Oleg Kostko / 15 oct 2019.- El diputado Freddy Guevara (VP – Caracas) recibió en redes sociales fuertes críticas luego de admitir en Twitter los errores de la dirigencia política opositora pero sugería que los venezolanos debían hacer más protestas de calle.

Así lo dijo Guevara en varios mensajes posteados en Twitter:

“Si algo tenemos que tener entender de lo que pasa en Argentina, Ecuador y Colombia es que se puede huir de Venezuela, pero no del chavismo. O liberamos Venezuela, todos juntos, o tarde o temprano te llegará. Necesitamos ayuda? Si, pero todo parte de nosotros. La Libertad depende de todos”.

A lo que un usuario de Twitter que se hace llamar KJ Piensa replicó: “Todo parte de ustedes los políticos que nos representan no vengan a echarle el muerto al ciudadano que ha estado en la calle las veces que sea necesario ustedes han sido incapaces de capitalizar el descontento asuman”.

A lo que Guevara respondió: “Sin duda, los políticos tenemos la mayor responsabilidad, eso no es discutible. Sin embargo, si la población que puede protestar no vuelve (sí, vuelve… otra vez) a reactivar la presión interna olvidémonos del mambo. Nadie nos va a salvar si oca no hay presión de calle de nuevo”

“Y ojo, efectivamente no es fácil y es mentira que solo una cosa lo resuelve, pero la presión internacional necesita ser acompañada de presión interna. Yo no dudo que en estas circunstancias, sumando todas las presiones, podemos lograrlo”, agregó en otro mensaje.

Sin embargo, muchos usuarios en redes sociales cargaron contra el dirigente de la tolda naranja, unos criticaron el que pida más acciones de calle estando refugiado en la embajada de Chile mientras que otros recordaron lo ocurrido en las protestas de 2017 cuando al dirigencia opositora abandonó las protestas de calle por la elección a gobernadores convocada para ese año, asi como los incidentes de 2014 y las manifestaciones de este mismo año:

“Cuando tengas coj… de salir de tu escondite y sudártela como muchos héroes que si dieron su vida en pro de la libertad tendrás algo de moral, mientras, confórmate con saber que el pueblo te desprecia, sabe que eres, ya nadie jamás te creerá”, criticó José Vergara.

“La protesta en Venezuela es inocua ¿y sabes por qué es inocua hampón? porque tú la negociaste por elecciones y hoy estás refugiado en una embajada… ¿se puede ser más mamarracho? tú no mereces llamarte político, a lo sumo llegas a mercader de influencias”, escribió Miguel Fontán.

“HDP, protestamos en el 2004 (yo defendí a los presos y torturados), en el 2014, (casi 50 muertos y montones de torturados y prisioneros, incluido yo), en el 2017 (más de 165 muertos y montones de torturados y prisioneros). Las tres veces fuimos traicionados por los políticos CDTM”, cargó el abogado y ex preso político Marcelo Crovato.

“¿Por qué no aprovecharon cuando la gente estuvo en la calle en enero y febrero como nunca? ¿Qué estrategia hubo? ¿Llevarnos a Cúcuta a exponer la vida esperando que los militares se convirtieran? ¿Qué plan había si eso no sucedía? Ninguno. No pidas lo que una vez desperdiciaste”, respondió el periodista Jovel Álvarez.

“Que sabroso es estar atrincherao’ en una embajada y mandar a la ciudadanía al matadero. No seas irresponsable, ni por el coño mandan a sus familiares y son ustedes los que se ponen en primera línea a parar balas, metras, perdigones y bombas lacrimógenas. Sinvergüenza”, dijo Johan Lozada.

“Si no capitalizaron la presencia de calle de 2017 (4 meses) de la cual Ramos Allup te mando a callar porque el quería ir a regionales, te dejaste asilar, que podemos esperar? Además de los errores de 2019 del gob encargado”, aseguró Daniel Pinero.

“Freddy, cuando los asesinos del régimen estén arrebatando vidas por las calles, ¿tú dónde estarás?”, pregunto el periodista de Panampost Orlando Avendaño.

“El problema diputado Freddy Guevara es el siguiente: 1. Usted que representa al partido del presidente Juan Guaidó y de Leopoldo López y quiere que la gente salga a protestar mientras ustedes negocian con el régimen usurpador entre Oslo y Barbados. ¿No le parece inconsistente?”, criticó Víctor Maldonado.

Si algo tenemos que tener entender de lo que pasa en Argentina, Ecuador y Colombia es que se puede huir de Vzla, pero no del chavismo. O liberamos Vzla, todos juntos, o tarde o temprano te llegará. Necesitamos ayuda? Si, pero todo parte de nosotros. La Libertad depende de todos. — Freddy Guevara (@FreddyGuevaraC) 14 de octubre de 2019

Y ojo, efectivamente no es fácil y es mentira que solo una cosa lo resuelve, pero la presión internacional necesita ser acompañada de presión interna. Yo no dudo que en estas circunstancias, sumando todas las presiones, podemos lograrlo. — Freddy Guevara (@FreddyGuevaraC) 14 de octubre de 2019

Además @FreddyGuevaraC cuando tengas cojones de salir de tu escondite y sudártela como muchos héroes que si dieron su vida en pro de la libertad tendrás algo de moral, mientras, confórmate con saber que el pueblo te desprecia, sabe que eres, ya nadie jamás te creerá, pajuo ??? — Jose vergara (@Jlvergara77) 14 de octubre de 2019

La protesta en Venezuela es inocua ¿y sabes por qué es inocua hampón? Porque TÚ la negociaste por elecciones y hoy estás refugiado en una embajada… ¿se puede ser más mamarracho? Tú no mereces llamarte político, a lo sumo llegas a mercader de influencias.https://t.co/mneauZj8vz — Miguel Fontán™ (@MiguelFontan) 15 de octubre de 2019

HDP, protestamos en el 2004 (yo defendí a los presos y torturados), en el 2014, (casi 50 muertos y montones de torturados y prisioneros, incluído yo), en el 2017 (más de 165 muertos y montones de torturados y prisioneros). Las tres veces fuimos traicionados por los políticos

CDTM https://t.co/kFoSdMtut5 — Abg. Marcelo Crovato (@AbgMCrovato) 14 de octubre de 2019

¿Por qué no aprovecharon cuando la gente estuvo en la calle en enero y febrero como nunca?

¿Qué estrategia hubo? ¿Llevarnos a Cúcuta a exponer la vida esperando que los militares se convirtieran?

¿Qué plan había si eso no sucedía? Ninguno. No pidas lo que una vez desperdiciaste. — Jovel Álvarez (@Jovel_Alvarez) 14 de octubre de 2019

Que sabroso es estar atrincherao' en una embajada y mandar a la ciudadanía al matadero. No seas irresponsable, ni por el coño mandan a sus familiares y son uds los que se ponen en primera linea a parar balas, metras, perdigones y bombas lacrimógenas. Sinvergüenza! — Johan Lozada (@JohanLozada26) 15 de octubre de 2019

Si no capitalizaron la presencia de calle de 2017 (4 meses) de la cual Ramos Allup te mando a callar porque el quería ir a regionales,te dejaste asilar, que podemos esperar? Además de los errores de 2019 del gob E https://t.co/0ipZR3PdDC — Daniel Pinero ?? (@danielpinero) 15 de octubre de 2019

Freddy, cuando los asesinos del régimen estén arrebatando vidas por las calles, ¿tú dónde estarás? https://t.co/2gm3aZfSfH — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) 15 de octubre de 2019

El problema diputado @FreddyGuevaraC es el siguiente:

1. Usted que representa al partido del presidente @jguaido y de @leopoldolopez quiere que la gente salga a protestar mientras ustedes negocian con el régimen usurpador entre Oslo y Barbados. ¿No le parece inconsistente? https://t.co/wwzA8QCFJC — Victor Maldonado C. (@vjmc) 15 de octubre de 2019

