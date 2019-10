Correa junto a Maduro buscan desestabilizar Ecuador, aseguró excandidato Lasso

ND / 10 oct 2019 – El excandidato presidencial de Ecuador, Guillermo Laso, sostuvo este jueves que el Estado debe actuar con “todo el peso” de la ley sobre los que se prestan para el caos y la violencia en la nación.

“La persona más agresiva contra los indígenas de Ecuador fue precisamente Correa, les quitó hasta el edifico de la Conaie, la organización de pueblos indígenas, y ahora se raja las vestiduras diciendo que en Ecuador hay caos, que pobre los indígenas, que pobre los dirigentes, no señor, él junto con Maduro está usufructuando del legítimo malestar de sectores populares del Ecuador, y me apena a mí que algunos dirigentes se presten a ser funcionales con aquél personaje que los maltrató a ellos permanentemente, a los maestros ecuatorianos les incautó y les quitó su fondo de cesantía, como les quitó también la personería jurídica de la UNE, la Unión Nacional de Educadores de Ecuador, y ahora, está bien que protesten, pero tengan cuidado, no hay que ser funcional a los protervos intereses de partes populistas y totalitarios”, aseguró Lasso a NTN24.

El excandidato presidencial agregó que “creo que el Estado debe actuar con todo el peso de la ley sobre aquellos que no respetan la ley, contra aquellos que se prestan para el caos, el anarquismo y para la violencia. Debemos separar la cizaña de la paja. Llegó un momento en que hay que estar de lado de la democracia, de la república y de la civilidad, y esos tres valores lo representa el Gobierno de Moreno que no debe de caer para no darle el gusto a estos populistas y totalitarios”.

Etiquetas: Ecuador | Guillermo Lasso | Nicolás Maduro | Rafael Correa