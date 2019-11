Citgo será protegida y un activo esencial para recuperar a Venezuela: José I. Hernández

ND / 31 oct 2019 – El procurador General designado por la AN, José Ignacio Hernández, aseveró este jueves que a medida de que avanzan los juicios sobre Citgo, se pueden entablar negociaciones con los proveedores para buscar proteger esos activos de Venezuela.

“La corte de Nueva York puede declarar inválidos los bonos 2020 aplicando el derecho venezolano, y esta demanda no se opone a las litigaciones, a medida que avanzan los juicios pueden avanzar las negociaciones para ver si puede haber un arreglo extrajudicial de la controversia planteada. Este lapso de 90 días fue una ventana que se abrió que precisamente permite a Pdvsa demandar la nulidad de los bonos, una de las características de estos bonos es que Pdvsa no podía demandar la nulidad sin entrar en un evento de incumplimiento, y si entraba en ello, los tenedores el bono tomaban el control de Citgo, esto significa que Pdvsa en los hechos no podía demandar los bonos y el gobierno de EEUU ayudó con esa ventana de los 90 días”, señaló Hernández en una entrevista concedida al programa Código 58 trasnmitido por TVVenezuela Noticias.

Asimismo, detalló que solicitó “la revocatoria de la licencia general número 5 que permite a los tenedores del bono tomar control de Citgo”, al considerar “salomónica” la decisión del gobierno estadounidense “ya que no revocó la licencia general número 5 pero difirió en el tiempo su aplicación, señalando que esa licencia comenzará a regir el 22 de enero de 2020”.

A pesar de esto, aseguró que “todo lo hablado hasta el momento se ha hecho en perfecta coordinación con el gobierno de EEUU”.

El procurador general designado por la AN agregó que “los contratos de emisión y de garantías sobre Citgo, son contratos de interés público nacional, como por lo demás fue ampliamente discutido y debatido en la Asamblea Nacional, lo dice la Constitución Nacional que le corresponde al Parlamento. El Poder Judicial venezolano no puede dirimir ninguna controversia sobre el bono 2020 porque las partes de ese bono pactaron con la corte de Nueva York y solo esa corte puede declarar nulo este contrato (…) Cuando hay una controversia, una corte puede declarar una nulidad. Si el contrato es declarado nulo, como yo estoy seguro que será declarado, entonces Pdvsa ya no queda vinculada por el contrato, y ahí pudiese surgir otra controversia, quizás Pdvsa pueda ser responsable por el capital que recibió en el año 2016, eso es lo que se llama enriquecimiento sin causas, ahí la discusión no incluye a Citgo, sino si Pdvsa debe o no devolver algún capital producto de esa operación para evitar un enriquecimiento sin causas, pero ese sería un debate distinto”.

Por último, explicó que “todo lo que haga Pdvsa debe enmarcarse en la Constitución, por las decisiones de la Asamblea Nacional, única autoridad electa y reconocida como tal en Venezuela”, al tiempo que pronosticó que “no ha posibilidades de perder a Citgo, no tengo ninguna duda de que Citgo será protegida y será un activo esencial para la recuperación económica de Venezuela”.

Etiquetas: Citgo | José Ignacio Hernández | Pdvsa | Venezuela