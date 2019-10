Chile amenaza a Maduro con un bloqueo naval, según Financial Times

ND / 15 oct 2019.- El canciller chileno, Teodoro Ribera, dijo que si bien pide a Juan Guaidó “pragmatismo”, desde el gobierno de ese país buscan que el mandatario Nicolás Maduro entienda que es preferible convocar elecciones y que están dispuestos a tomar medidas como un bloqueo de comunicaciones, además de acceso al país por aire y mar.



Así lo reseña el Financial Times, quien en entrevista exclusiva con Ribera, le expresó: “Tenemos que hacer que Maduro entienda que es preferible convocar elecciones que no convocarlas” Y para ello está dispuesto a aumentar la presión. A tomar “medidas más estrictas”, como un bloqueo de las comunicaciones a Venezuela y el acceso al país por aire y mar.

A su juicio, son los próximos “pasos lógicos”.

No obstante, recordó que el gobierno de Sebastián Piñera no apoya ningún tipo de intervención militar contra Maduro, y que si bien se respalda al TIAR, no como un mecanismo que facilite una acción armada sino para ejercer presión coordinada.

Con información de Financial Times

Lea más: Guaidó: Ajuste salarial es una burla para el trabajador que está protestando

vaya al foro

Etiquetas: Chile | Financial Times | Maduro | Venezuela