Cepaz: El mensaje de la ONU ayer fue nefasto e incoherente

Jesús A. Herrera S. / 18 oct 2019.- La directora del Cepaz, Beatriz Borges, calificó como “nefasto” e “incoherente” el mensaje enviado ayer por la Asamblea General de la ONU con la incorporación del gobierno socialista de Nicolás Maduro al Consejo de Derechos Humanos.



“El mensaje de la Asamblea General es nefasto, incoherente, que no atiende a la realidad y necesidad de los venezolanos, pero hay que entender que no es una victoria del gobierno de facto, es la práctica lamentable de un sistema que actúa por intercambio de votos”, señaló Borges.

Expresó que aunque Venezuela haya sido electa, esto no borrará ni impedirá que las resoluciones sigan en pie y que el gobierno tratará de obstaculizarlas. “Es parte de una política de este gobierno que le importa lo que pase en Naciones Unidas, pero que no está comprometido a cooperar”, acotó.

“Lo que pasó ayer no puede opacar lo que se ha logrado, lo que se concretó en el mes de septiembre y que atiende el trabajo de muchos años de documentación. y denuncia hecho por las víctimas. Es importante que nos aferremos a que la ONU sigue jugando un rol fundamental en la crisis y que le toca a los venezolanos seguir apostando en estos organismos”. dijo.

Asimismo, indicó que el gobierno no obtuvo una victoria “apabullante” en la Asamblea General y que fueron apenas nueve los votos para superar la mayoría simple.

“No fue un logro porque no atendió un apoyo masivo de la asamblea general y demuestra que semanas antes de que se diera la votación, con muy poco tiempo para hacer una campaña, Costa Rica dio un paso adelante, es un país que envió un mensaje de que no pueden sentarse en la silla miembros que no cumplan con los DDHH. Por un voto no tuvo la mayoría simple (…) Esos 96 votos es un respaldo a los venezolanos que luchamos por recuperar a democracia”, apuntó.

