Carlos Paparoni: Maduro ha dado 1 millón 357 mil dólares a la guerrilla

Anaisa Rodríguez / 2 oct 2019.- El diputado a la AN Carlos Paparoni (PJ-Mérida), reprochó este miércoles que grupos guerrilleros estén en Venezuela, bajo el consentimiento del presidente Nicolás Maduro e informó que han denunciado que el mandatario venezolano financia a estos grupos a través del arco minero.

“Denunciamos hoy ante el Congreso de Colombia que Nicolás Maduro ha financiado con $1.357.266.00 a la guerrilla en territorio venezolano, solo con el arco minero”, escribió en Twitter.

Lamentó que “Venezuela esté secuestrado por unos asesinos que pretenden quedarse en el poder y gobernar a través de la tortura, las armas, la prisión, el miedo, el narcotráfico y la corrupción. Con negocios corruptos han alcanzado robarse, y quitarle a los venezolanos, más 25 mil millones de dólares, eso para nosotros es el sueldo de todos los venezolanos por más de 20 años”.

A la vez que destacó que ocurre en un país en crisis. “Donde 9 de cada 10 venezolanos come solo dos veces al día o menos, porque acabaron con nuestra producción”.

Paparoni, destacó que se logró un juicio para Alex Saab y Álvaro Pulido, quienes se han encargado de lavarle dinero al gobierno de Maduro. “Alex Saab, es el responsable de la corrupción a través de los CLAP y de toda la operación logística y financiera para la explotación ilegal del oro”.

“No es el primero, ni será el último. No descansaremos hasta que todos los que se hicieron millonarios con el hambre de los venezolanos le vean la cara a la justicia. Seguimos trabajando para que más nunca se roben un dólar más de los venezolanos”, aseveró.

El parlamentario en el exilio, agradeció a todos los países que se han unido para combatir a grupos irregulares en la región y manifestó “mientras otros países como Turquía y Cuba siguen haciendo negocios con quienes hoy usurpan el poder y se aprovechan de la crisis que existe en Venezuela, otros países se han puesto a la orden y se han sumado a esta lucha por la libertad”.

“Nuestro trabajo no termina aquí, nosotros estamos decididos a llevar a la justicia internacional a todos los responsables de que el los venezolanos pasen hambre, de que no haya luz en el país, de que no haya medicinas en los hospitales”, resaltó.

