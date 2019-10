Capriles a congresista peruana: ¿Usted sabe que en Venezuela la gente se está muriendo de hambre?

Anaisa Rodríguez / 1 ot 2019.- El exgobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski, rechazó este martes las declaraciones de la congresista peruana Esther Saavedra e indicó que los países del continente deben ser solidarios con los venezolanos, que han abandonado el país por la crisis.

“¡Exigimos solidaridad pero respeto! Allí está nuestra gente trabajando, no son delincuentes. Los trabajadores venezolanos son reconocidos, los llaman los 24/7. ¿Por qué se han ido los venezolanos? ¿En qué continente vive alguien que se exprese así? ¿Usted sabe que en Venezuela la gente se está muriendo de hambre? Los que emigran van con una mochila y un poco de ropa”, dijo a través de una transmisión en Twitter.

Capriles manifestó que Saavedra no debe referirse de esa manera a los venezolanos. “¡Da asco lo que hizo la congresista Esther Saavedra! Un congresista en Perú gana varios miles de dólares, en Venezuela el salario es de 2$. 6 años de recesión económica, ningún país del continente está en la situación de Venezuela”.

“¿Quién le dio el derecho a calificar a nuestros hermanos venezolanos en Perú? Quien tiene expresiones de este tipo tiene el alma oscura, son personas llenas de odio. Lo que esta señora dijo es una vergüenza para la clase política de Perú, de una persona electa para estar en el Congreso de Perú. Yo me imagino que esta señora no conoce la historia, ni debe saber de Bolívar”, sentenció.

Asimismo, condenó que algunos medios de comunicación peruanos mantengan una campaña de desprestigio en contra de los venezolanos que están en esa nación. “Los titulares de algunos medios peruanos, ¿promueven o no la xenofobia? Algunos medios de frente la promueven. Ahora todos los males nos los van a achacar a nosotros los venezolanos. Si algo pasa en una ciudad la culpa es de los venezolanos”.

“Será que el diario La República de Perú la tiene cogida contra nosotros. ¿Quién maneja esas redes? No me interesa si ese diario critica a Maduro, lo que nos interesa son los derechos humanos de los venezolanos, la solidaridad de verdad. Hace pocos días vimos un video de una muchacha a la que le caían a palos en Perú. ¡Ya basta! No hay hoy un venezolano en el mundo que no llore su patria, al que no le duela no estar en Venezuela”, añadió.

El excandidato presidencial, reprochó que Nicolás Maduro, presidente de Venezuela solicite dinero para traer a los migrantes venezolanos que se han ido. “El descaro de Maduro diciendo que si le dan 200 millones de dólares se trae a los venezolanos en un mes. El culpable de los que se han ido, ahora pidiendo dinero, los que se lo robaron todo”.

A la vez que agregó “se han ido 4.5 millones de venezolanos huyendo del régimen, el culpable es Maduro, ahora, los políticos en Perú, Sr. Presidente de Perú, ud que es solidario ¿dónde está la condena contra este discurso de xenofobia? No nos vamos a quedar callados”.

Etiquetas: Esther Saavedra | Henrique Capriles | Perú | venezolanos en Perú | xenofobia