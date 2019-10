Candidata rumana al Miss Grand Internacional: Venezuela es un país pobre, con servicios gratis y comida cara

ND / 12 oct 2019.-La candidata rumana el certamen Miss Grand International 2019, Ramona Vatamanuen, publicó en su cuenta de Instagram una descripción de lo que ha visto en Caracas desde su llegada al país de cara al evento de belleza del próximo 25 de octubre en El Poliedro de Caracas.

“Aunque Venezuela es la madre patria de las telenovelas, la gente no posee un televisor en la casa porque es muy caro”, dijo en rumano y traducido al español vía Google Translate.

A continuación su mensaje completo, al que le hemos hecho cambios mínimos cuando no había duda de lo que quería decir:

“Venezuela es uno de los mayores países exportadores de petróleo y tiene las mayores reservas de petróleo y, sin embargo, se declaró en quiebra”.

“La situación económica está en el terreno, y el principal problema de los venezolanos es cómo sobrevivir, en cualquier forma … por ejemplo, el viaje en taxi desde el aeropuerto hasta la ciudad cuesta aprox. $ 5, pero si ven que eres turista te piden que pagues $ 40. O la policía te detiene sin ningún motivo, retienen tus documentos y todo lo que tienes que hacer es darles un soborno de $ 10 y puedes continuar. Pero de alguna manera es comprensible, (los venezolanos) quieren sobrevivir”.

¿Qué he notado hasta ahora desde que estoy aquí?… Los venezolanos son personas cálidas, que sonríen y le dan la bienvenida. Desde el aeropuerto, cuando escucharon que soy de Rumania, me recibieron con la “hermana rumana”. Los venezolanos no saben inglés, así que tuve que practicar mi español aprendido de las telenovelas que estaba viendo cuando era adolescente”.

“Los rumanos no son los únicos que aplauden el aterrizaje del avión, parece que hemos identificado a un pueblo. De hecho, Venezuela es un país extremadamente pobre más pobre que la India. El salario promedio aquí es de $ 13 / mes, lo que equivale al precio de un almuerzo más consistente en Rumania. Para comprar un iPhone, los venezolanos deben trabajar aprox. 5-6 años”.

“Lo interesante es que no pagan por el combustible cuando va a la estación de servicio, solo deja propinas si lo desea. Y el transporte público es gratuito, no hay idea de tener que pagar el boleto. Aunque Venezuela es la madre patria de las telenovelas, la gente no posee un televisor en la casa porque es muy caro”.

“Aunque tiene tantas cosas gratis aquí, como combustible, transporte público, agua, etc., la comida es muy cara y hay muy poco. Una porción de arroz con pollo cuesta $ 25. Cuando nosotros en Rumania arrojamos alimentos al 50%, no crees que en el otro rincón del mundo hay personas que darían cualquier cosa por comer”.

“Es como el tiempo de Ceausescu, y si tiene dinero para pagar, quédese con ellos en su bolsillo porque no puede encontrar comida, todo debe ser racionalizado y dividido por días”.

