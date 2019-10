Cabello: Si EEUU quita el bloqueo, aquí se acaban los problemas

ND / 23 oct 2019 – El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, sostuvo este miércoles que si Estados Unidos quita las sanciones, se acaban los problemas que tiene el país, y por otra parte, confirmó que hay más de 20 mil cubanos en el territorio nacional.

“Si tratan de hacer fraude en Argentina, les viene lo bueno con las protestas, y en esas protestas de esos países no se ve la bandera de EEUU por ninguna parte. Lo que está ocurriendo en estos pueblos de Chile y Ecuador, lo vivió Venezuela hace 30 años en 1989. Los pueblos de la patria grande despiertan contra los atropellos del capitalismo. No podemos dejar solo al presidente Evo Morales y levantemos la voz contra la injerencia de los EEUU a los asuntos internos de Bolivia. Fuimos a dos misiones que nos dio el presidente Maduro, a China y a Rusia, y los resultados de esas visitas son garantía de paz. Tras mis viajes, lo que viene es bueno. Es verdad, fuimos a la Muralla China a rendir homenaje al comandante Chávez”, expresó Cabello en el programa Con el Mazo Dando por VTV desde el estado Zulia.

A pesar de que el PIB se redujo a la mitad desde el año 2013, según cifras del propio BCV, y que las sanciones de EEUU iniciaron en 2015 con el decreto del expresidente Barack Obama, y se recrudecieron fue a partir de que Donald Trump asumió en 2017, el representante del Psuv agregó que “si EEUU quita el bloqueo, aquí se acaban los problemas que tenemos. Ese acuerdo del Tiar no sirve para nada. La misma oposición habla de Juanito Alimaña (Juan Guaidó) en pasado y eso es terrible en política. Esas explicaciones de Stalin González son chimbas, eso no pasa en EEUU, si lo encuentran en otro puesto, con las medidas de seguridad que hay en EEUU, usted va preso y sin medidas parlamentarias que lo defiendan. Señor González, te montaron eso y tú caíste como un bolsa, y mientras estuvo allá, firmó el acta de la Asamblea, son piratas. Se justifican entre ellos y buscan la forma de evadir responsabilidades. Juanito Alimaña y Leopoldo López son unos ladrones. Nosotros no somos los culpables de esas protestas, nosotros no hemos aumentado gasolina allá ni nada de eso. Almagro, yo me equivoqué, no es una brisita, es un huracán bolivariano de protestas por mejoras sociales de los pueblos. El pueblo haitiano no se rinde y va a echar a EEUU de su país. Sirven es para meter casquillo, porque son de apartamento. Son más de 20 mil cubanos que hay en Venezuela señor Almagro, pero se mantiene el poder es por los venezolanos”.

“Ellos provocan fallas en el Zulia y después dicen que los incapaces no solucionan. Debe saber el pueblo zuliano que este es un ataque directo de los EEUU contra Venezuela y especialmente contra el estado Zulia. Lo más parecido al infierno es el capitalismo, mientras que el socialismo busca la igualdad de condiciones, como Evo Morales que ha dignificado a su pueblo. No nos van a asustar con cuentos”, concluyó.

Lea más: No sería raro que “autoproclamen” un Guaidó en Bolivia, afirma Cabello

vaya al foro

Etiquetas: bloqueo | Diosdado Cabello | EEUU | Venezuela