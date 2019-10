Cabello en Rusia: Nosotros no tenemos nada que ver con protestas de Ecuador y Haití

ND / 17 oct 2019.- Diosdado Cabello negó este jueves en Rusia que el gobierno de Nicolás Maduro tenga que ver con las violentas manifestaciones que se han registrado en Ecuador y Haití.



“Nos acusan de haber provocado las protestas en Ecuador. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. O en Haití. Haití tiene cuatro semanas que no tiene ni una gota de combustible. El pueblo sale a protestar porque está en contra del Gobierno, no porque Venezuela tenga algo que ver”, afirmó Cabello al reunirse con el titular de la Cámara Baja del parlamento ruso, Viacheslav Volodin.

El encuentro fue transmitido en directo a través del sitio web de la Duma de Estado, dijo la agencia Sputnik

Recientemente, se registraron fuertes manifestaciones en Ecuador, luego de que el presidente Lenín Moreno decretara la eliminación de los subsidios, incluido el de la gasolina, lo que generó alzas en sus costos.

Dichas protestas, afirmó Moreno, fueron auspiciadas por Maduro y el expresidente Rafael Correa, con la intención de generar un golpe de Estado.

Sin embargo, Maduro se mofó de dichas acusaciones y responsabilizó al FMI de los disturbios y protestas.

En tanto, en Haití, la situación económica empeoró desde hace algunos meses por la depreciación de la moneda, y las protestas que iniciaron el 7 de febrero, han dejado varias decenas de muertos y cientos de heridos.

Con información de Sputnik.

Etiquetas: Diosdado Cabello | Ecuador | Venezuela