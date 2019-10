Cabello sobre protestas en países de la región: Nos alegra lo que está pasando

Jhoan Meléndez / 23 oct 2019.- El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, aseguró este miércoles que las diversas protestas en la región se deben a un despertar “de los pueblos”.



“¿Qué es lo que está pasando en América? Un despertar de los pueblos. Los pueblos se cansan. Lo que ocurre en esos pueblos lo vivimos nosotros hace 30 años, en 1989. El primer país del mundo que se alzó contra los modelos neoliberales fue Venezuela”, indicó Cabello en Con el Mazo Dando.

En ese sentido mencionó las manifestaciones que llevan a cabo en Chile: “Lo que le están haciendo al pueblo chileno, uy. Es Pinochet quien está ahí, Piñera era su funcionario… No es el Foro de Sao Paulo, Nicolás Maduro o Díaz-Canel, olvídense de eso. No podemos negar que nos alegra lo que está pasando, yo no lo niego… No subestimen a los pueblos, ellos se alzan contra la rebeldía ¿y quién es vanguardia en esa rebeldía? Venezuela y Cuba ¿contra quién se alzan? contra EEUU, porque Piñera, Bolsonaro, Moreno y Duque trabajan para EEUU”, reiteró el presidente de la ANC.

Por otro lado Cabello, quien realizó su programa desde el estado Zulia, expresó que a esa entidad y a los zulianos “Hay que hacerles una estatua. A un pueblo noble, que no se rinde y es luchador… El pueblo tiene derecho a molestarse, pero debe saber con quién, y debe saber que esto es un ataque directo del imperialismo contra el Zulia para hacerle daño”.

“Se han ensañado con el Zulia. Nosotros agradecemos tanta lealtad y entrega del pueblo zuliano, porque no ha sido poco lo que han querido hacer desde el Zulia”, puntualizó.

Lea más: Extienden toque de queda en Santiago de Chile hasta mañana a las 4:00am

vaya al foro

Etiquetas: Cabello | Chile | Piñera | protestas | Zulia