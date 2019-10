Cabello: Yo soy diputado como Guaidó, quien es diputado y presidente

ND / 2 oct 2019 – El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, afirmó este miércoles que los representantes del Psuv siguen siendo diputados ante la Asamblea Nacional, incluyéndolo a él, a pesar de lo que dice la oposición.

“Nosotros seguimos siendo diputados. Yo soy diputado ante la AN. ¿Cómo es que Guaidó es diputado y es presidente?, pero dicen que muchos del Psuv no pueden ser diputados si tienen otros cargos, ¿y por qué no le dicen eso a Guaidó?”, dijo en Con el Mazo Dando por VTV.

“Cuidado y si hay cambios en EEUU, ya dice Trump que ique le quieren dar un Golpe de Estado, pero allá no pasan Golpes de Estados, allá asesinan a los presidentes como mataron a Kennedy. En Perú andan igual, tienen a su propia ‘guaidosita’, pero no la dejaron renunciar”Ayer se tuvo que proceder ante una aeronave que no respondió ante el llamado que ingresó al territorio aéreo venezolano. Vizcarra y Duque algún día tendrán que pararse a gobernar en sus países. La xenofobia no se responde con más xenofobia, y mucha moral tiene el pueblo de Venezuela para caer en eso”, agregó.

La oposición ha argumentado que, según la Constitución, un diputado que ocupe un cargo público pierde su condición.

Luego tocó varios temas: “Por cierto, María Corina, escuché por ahí que Juanito Alimaña (Juan Guaidó) te va a atacar, porque tú eres una ‘lava perros’ según él. Esas fotos que presentó Duque no son de Venezuela, son de Colombia. Duque es un imbécil, es inepto, pero no se equivocó, él tiene mala intención. La Asamblea Nacional es un poder legítimo pero está en desacato. Bertucci propone una nueva AN, y eso es lo que procede porque lo dicta la Constitución. Edgar Zambrano estuvo preso y Ramos Allup no se acordó nunca de él, y ese señor tiene una deuda porque no ha pagado todavía la grúa. No se les ocurre una idea mejor que decir que les vamos a quitar las casas a la gente. Inventaron que fui a Vietnam a abrir cuentas bancariasNo hay nada como una crisis para que los pueblos saquen lo mejor que tienen, los países deberían quedarse sorprendidos de Venezuela”.

