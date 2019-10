Cabello: La UE existe porque EEUU le da ordenes

Jhoan Meléndez / 24 oct 2019.- El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, atizó este jueves contra la UE la cual calificó de hipócrita y de carecer de relevancia.



“No hay nadie más desubicado y sobrestimado en este mundo por ellos mismos que la UE. No existieran si EEUU no le diera ordenes. Son incapaces de ponerse de acuerdo a menos que EEUU les ordene… Son hipócritas y no tienen relevancia”, indicó Cabello durante la marcha del chavismo.

Por otro lado expresó que hoy “los pueblos salen a reclamar a la calle sus derechos, sus derechos a ser libres, a la educación, a la salud, a la vivienda digna, a un gobierno que se preocupe por ellos y no por los grupos trasnacionales… Aquí lo hicimos en el 1989 y somos vanguardia”.

“Ha resurgido la izquierda bolivariana y revolucionaria. No hay manera que Lenín Moreno le mienta a su pueblo y estos no se levanten, no hay manera que Piñera le mienta a su pueblo y estos no se levanten, que en Brasil no pase nada, no hay forma que Colombia no explote como una olla de presión porque un pueblo se está levantando”, puntualizó el presidente de la ANC.

Etiquetas: Cabello | EE.UU | protestas | UE